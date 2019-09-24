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В Москве открылся Третий фестиваль китайской живописи Гунби

Фото: Пресс-служба
Концертом на традиционных китайских инструментах, чайной церемонией и встречей с выдающимся художником Ли Сяомином открылся в Москве третий Фестиваль китайской живописи Гунби. До 20 октября во Всероссийском музее декоративного искусства посетители смогут насладиться работами современных российских и китайских художников, а также посетить мастер-классы по изысканной живописи в технике Гунби. 
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"Гунби в переводе с китайского означает "тщательная кисть", – поясняет организатор фестиваля, президент Московского клуба любителей живописи в стиле Гунби Юлия Толмачева. - Основной этап написания картины – это создание контура с использованием определенных видов линий, регламентированных канонами китайской живописи. Затем наносится цвет – очень тонко слоями сильно разбавленными красками. Слоев может быть 15 слоев, а может быть и 100".

Фото: Пресс-служба

Стиль китайской живописи Гунби зародился около 2000 лет назад, утонченные картины были одобрены императорскими семьями и начали коллекционироваться в дворцовых покоях. Художники, работавшие у императора, обязаны были владеть стилем гунби. У императора был целый штат художников, работавших только в этой технике.
Фестиваль проходит при поддержке Китайского Культурного Центра в Москве. Для всех посетителей организаторы фестиваля подготовили большую программу бесплатных демонстраций и мастер-классов от российских художников. Ежедневно для гостей фестиваля проводятся индивидуальные экскурсии, демонстрационные мастер-классы и чайные церемонии. Все присутствующие могут соприкоснуться с искусством живописи Китая и почувствовать насколько оно завораживающе.

Фото: Пресс-служба

Хедлайнер фестиваля – выдающийся китайский художник Ли Сяомин, чьими произведениями восхищаются во всём мире. Особый гость фестиваля представил более 40 своих работ, среди которых уникальные копии шедевров живописи династии Сун, которые нельзя отличить от оригиналов. Время династии Сун считается "Золотым веком" китайской живописи. По словам известного в мире копииста Ли Сяомина, эпоха отмечена необычайным взлетом эстетической мысли и самого искусства, особенно пейзажа и жанра "цветы и птицы".

Фото: Пресс-служба

"Взгляните на эти произведения, – показывает на свои работы Ли Сяомин. – Они завораживают и поражают своей красотой, несмотря на достаточно ограниченную цветовую гамму! Минимум "действующих лиц", скудные краски, но при этом поразительная точность линий и выразительность композиции"
Особое восхищение специалистов и любителей искусства снискали картины Ли Сяомина с пионами и лотосами. Часть огромной коллекции представлена в нескольких залах Всероссийского музея декоративного искусства. У российских любителей живописи также есть уникальная возможность лично познакомиться с мастером, который поделится секретами своего искусства.

Фото: Пресс-служба

По словам художника, свои произведения он не продает и очень неохотно вывозит за пределы страны. Однако, с организаторами фестиваля Гунби у него сложились теплые, дружеские отношения, к тому же мастер полюбил Россию – нынешний приезд в Москву является уже вторым по счету визитом в Россию.

В двух других залах – произведения российских мастеров, работающих в технике "тщательная кисть". Живописцы представили пейзажи, изображения цветов, птиц, животных и рыб. Любимые сюжеты – пионы, лотосы, карпы, все, что имеет благопожелательное значение в китайской живописи. Работы современных художников поражают присутствующих тщательной прорисовкой: усики мотыльков, шерстка животного, нежный румянец щек красавиц или тончайшие цветовые нюансы бутонов цветов, все это виртуозно отражено в каждой работе.

Третий Фестиваль китайской живописи Гунби продлится до 20 октября.  

24 сентября 2019, 13:28

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