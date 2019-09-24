В Москве пройдет первый женский инсайт-форум Women Networking

Если вы строите успешную карьеру или храните семейный очаг или, как жонглер, ищете волшебный̆ баланс между первым и вторым, здесь вы найдете вдохновение. Для женщины очень важна вера в себя. Women Networking – для тех женщин, которые умеют гармонично совмещать, пожалуй, самое главное в нашей жизни – семью и карьеру. Этот форум – концентрация энергии и силы успешных женщин.
Заряжать и вдохновляться вместе с вами будут звездные хедлайнеры – Оксана Федорова (мисс Вселенная), Юлия Грицук (телеведущая и СЕО HelloRussia ), Елена Рязанова (автор бестселлера "Никогда Нибудь"), Елена Летучая (телеведущая "Ревизоро"), а также руководители крупных компаний и известные личности, которые поделятся, как мотивировать себя, найти уверенность в своих силах и в результате создать свою современную сказку.
Логичным и красивым завершением деловой программы станет нетворкинг-коктейль, где вдохновленные участники мероприятия обменяются идеями, ресурсами и смогут выйти на новый уровень развития своего внутреннего "Я".
Форум Women Networking за добрые дела, поэтому все вырученные средства с продажи билетов будут переданы в благотворительный фонд Оксаны Федоровой.