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"Золотая осень": лучшие сезонные блюда и путешествия по историческим эпохам

Фото: moscowseasons.com
Праздник в честь сбора урожая нашел яркое современное воплощение в фестивале "Золотая осень" – главном гастрономическом событии цикла "Московские сезоны". В этом году он пройдет с 4 по 13 октября и охватит более полутора тысяч площадок по всему городу.
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Тема фестиваля в этом году – инновации в сельском хозяйстве. Как и всегда, "Золотая осень" будет радовать гостей качественными и разнообразными фермерскими продуктами, оригинальными сезонными блюдами и развлекательной программой – фолк-концертами, лекциями, мастер-классами на любой вкус, экскурсиями, спортивными играми и многим другим. А посещение окружных площадок обернется настоящим путешествием во времени – опытные реконструкторы воссоздадут на них разные исторические эпохи с их костюмами, ремеслами и бытом!

Самая масштабная площадка "Золотой осени" откроется в сердце столицы – на Красной площади. Отправившись туда, гости фестиваля обнаружат себя посреди сельского пейзажа: они увидят русское поле с колосящимися злаками, дикий сад, где растут деревья и ягоды, пастбище с деревянными скульптурами животных, пасеку с настоящими ульями и удивительную мельницу, украшенную граффити со сценками из мультфильмов студии "Союзмультфильм". Москвичи и туристы смогут посетить выставку арт-объектов в виде различных моделей тракторов, грузовиков и зерноуборочного комбайна, а зона "умных" технологий познакомит их с инновациями в российском сельском хозяйстве: системами навигации, "умного" внесения удобрений и анализа данных для составления прогнозов и стратегий; AIoT-платформами и приложениями для контроля за поступающими с датчиков данными; дронами для слежения за состоянием полей и сбором урожая и многим другим.

На Красной площади проведут серию захватывающих гастрономических шоу: их участники будут готовить блюда из сезонных продуктов под руководством шеф-поваров, соревнуясь за титул главного кулинара осени. На сцене выступят популярные фолк-группы: Folkbeat, которая работает в стиле этно-электроники, "Партизан FM", исполняющая казачьи и авторские песни, и многие другие. А поскольку осень – время ярких красок, гостей фестиваля порадуют флористическими шоу от арт-бюро TRIDVORNOVA ART.

Для детей организуют множество интересных творческих занятий: мастер-классы по приготовлению традиционных блюд разных регионов России, созданию оригинальных ковров, поделок из дерева и лозы, вязанию и вышиванию.

На площади Революции откроется уютный осенний городок. В узорчатых домиках – торговых и ресторанных шале – вы сможете приобрести "вкусные" сувениры – дары урожая со всех уголков России, и выбрать оригинальные блюда из специального меню, которое подготовили московские рестораторы. Со сцены площадки будет литься этническая музыка в современной обработке, а неподалеку появится живописная трасса, где устроят гонки радиоуправляемых тракторов!

В этом году на 10 фестивальных площадках в разных округах Москвы подготовили уникальную "историческую" программу. Там вы сможете совершить путешествие по разным странам и эпохам, в которое отправитесь в компании реконструкторов! Каждая площадка обещает множество интерактивных познавательных развлечений.

Так, на Святоозерской улице вы перенесетесь в поселение дьяковцев, живших на территориях Московской, Тверской, Владимирской, Смоленской, Ивановской и других российских областей с VII века до нашей эры до V века нашей эры, познакомитесь с их ремеслами и кухней. На Городецкой улице будут устраивать балы-маскарады в духе европейского средневековья, учить ювелирному делу и застольным обычаям того времени.  На Матвеевской улице появится небольшой средиземноморский портовый городок XIX века, где будет интересно всем, кто увлекается морским делом, историей и географией. Их ждут занятия по штурманскому и судоходному делу, навигации по морским картам, азбуке Морзе и, конечно, средиземноморской кухне! Площадка на улице Перерва расскажет об аграрных революциях, уходе за домашним скотом в разные эпохи, эволюции орудий и технологий обработки земли. Гости площадки на Профсоюзной улице погрузятся в искусство эпохи модерна, а жители и гости Зеленограда смогут увидеть вояк Пушкарского приказа, писарей, поваров и музыкантов времен Алексея Михайловича Тишайшего, второго русского царя династии Романовых.

Справочно:

"Золотая осень" – яркий гастрономический фестиваль, в дни которого в Москве открывается множество ярмарок с первоклассными фермерскими продуктами, а рестораторы составляют специальное меню из лучших блюд со всех уголков страны. Гостей ждет и насыщенная культурная программа: гастрономические шоу и кулинарные мастер-классы, спектакли, концерты, спортивные игры, экскурсии, лекции  по здоровому образу жизни и многое другое. В прошлом году в фестивале приняли участие более 1000 производителей из 55 российских регионов. На площадках "Золотой осени" побывали 6,5 миллионов человек – они приобрели 40 тонн рыбы и морепродуктов, 35 тонн сыров и другой молочной продукции и 8,5 тонн мясных деликатесов. 

24 сентября 2019, 11:12

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