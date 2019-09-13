Физика желаний и бодипозитив: как пройдет арт-ярмарка Happy Market

21 и 22 сентября 2019 года в дизайн-квартале "Флакон" состоится осенняя арт-ярмарка Happy market – культурное городское арт-событие, объединяющее талантливых людей.

На Happy market каждому найдется развлечение по душе: любителей шоппинга ждет ярмарка мастеров, которая будет работать на первом этаже площадки. Там можно будет приобрести уникальные товары ручной работы: эксклюзивные, авторские и хорошего качества и встретить изделия в маленьких тиражах: авторскую одежду, предметы интерьера, украшения, ювелирные изделия, натуральную косметику, авторские открытки и постеры, керамику, сладкие угощения и многое другое.

Happy market – это не только уникальная арт-ярмарка, но и образовательный лекторий длиною в два дня. Эксперты и представители beauty-индустрии на public talks, лекциях и мастер-классах раскроют самые актуальные вопросы моды, макияжа, здорового образа жизни, саморазвития, самопознания и жизни в мегаполисе.

Так, Лилиана Гильванова, эксперт осознанного мышления, сертифицированный тета-практик и психопрактик, проведет мастер-класс "Физика желаний или как воплощать свои желания", на котором расскажет о секретах квантовой физики для привлечения желаемого, правилах формулирования желаний, а также проведет медитацию для исполнения желаний.

Что такое бодипозитив, кто и зачем его придумал, расскажет Ангелина Русанова, популярная бодипозитивная блогерка и успешная модель plus size. Спикер выступит на тему "Бодипозитив в России: возможность принять себя и поднять самооценку или же идеальное оправдание собственной лени?" и расскажет, почему любить себя – это нормально.

На лекции "Личная энергия – наш главный ресурс на пути к здоровью, красоте и успеху" Екатерина Красюкова, инструктор по раскрытию внутреннего потенциала и осознанному образу жизни, эксперт по переходу на живое растительное питание, расскажет о том, как быть здоровым, почему нам не хватает сил и энергии и что с этим делать.

В рамках современной городской культуры макияж – это непременная составляющая имиджа любой женщины. На мастер-классах по мейкапу участники смогут не только узнать, как выделить достоинства и скрыть дефекты внешности, но и придать уверенности в себе. Так, Зульфия Катаева, визажист международной ассоциации International Make-up, главный визажист Продюсерского центра Григория Лепса, на мастер-классе "Модный макияж. Осень-2019" продемонстрирует пример трендового мейка и расскажет о модных тенденциях макияжа осеннего сезона и профессиональных "фишках". А на мастер-классе "Сама себе визажист", который проведет Эдита Каракозова, визажист-стилист телеканала НТВ и Первого канала, участники узнают, как быстро и аккуратно делать макияж самой себе.

Найти свой стиль крайне важная и сложная задача для современного человека. Обучиться умению правильно подбирать модные образы, не перегружая их лишними деталями, участники смогут на образовательных уроках и лекциях по стилю, на которых выступят:

Екатерина Колоскова, персональный стилист, шоппер, в прошлом – штатный стилист ЦУМа, дизайнер одежды KupiVIP.ru и Lamoda.ru, проведет лекцию "Основы базового гардероба";

Анастасия Петрачук, персональный стилист, бизнес-тренер, лайф-коуч, создатель студии стиля Bewegen_style, расскажет о пяти правилах хорошего вкуса;

Стилисты Мира Шакуова и Светлана Лазарева на интерактивном мастер-классе "Осенние тренды 2019 в одежде и аксессуарах" расскажут, как использовать модные тренды с учетом индивидуальных особенностей.

На втором этаже арт-ярмарки будет работать бесплатная beauty-зона с консультациями стилистов и экспресс-макияжем для всех желающих.

Стилисты помогут разобраться в цветотипах и колористике и расскажут, как выглядеть гармонично и аккуратно, одеваясь в соответствии с возрастом, особенностями телосложения и ситуацией. А визажисты сделают макияж всем желающим, покажут, как не злоупотреблять косметикой, какие продукты использовать для ежедневного макияжа, а также как правильно подбирать средства и наносить тональный крем, пудру, тени, помаду. Партнером beauty-зоны стала компания POLARIS, современная техника которой призвана создавать уют в доме, заботиться о комфорте и соответствовать образу жизни современного человека – творческого, активного и стильного.

Для детей будут организованы творческие мастер-классы: лепка из глины, роспись кукол и мягких игрушек, создание сумочек и открыток.

Вход на ярмарку свободный, участие в образовательной программе – бесплатное.