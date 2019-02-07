Невероятные Миры Жюля Верна: интерактивная выставка для всей семьи откроется в Москве

8 февраля исполняется 191 год со дня рождения выдающегося французского писателя, одного из основоположников жанра научной фантастики, Жюля Габриэля Верна. В честь этого события 11 апреля в Малом выставочном зале ARTPLAY откроется интерактивная выставка для всей семьи "Невероятные Миры Жюля Верна".



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