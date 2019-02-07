Невероятные Миры Жюля Верна: интерактивная выставка для всей семьи откроется в Москве
"На создание выставки нового формата нас вдохновили знаменитые произведения Жюля Верна, – рассказывает генеральный продюсер Валери Жакар. – Это путешествие вокруг света, к центру Земли, на Луну, в глубины океана. Мы придерживаемся знаменитой формулы писателя: "Развлекая – обучать, обучая – развлекать", поэтому все объекты на нашей выставке можно будет изучать, исследовать, взаимодействовать. В прошлом году весь мир отмечал 190-летие великого французского писателя-фантаста, но нам кажется, что в России этот юбилей остался незамеченным. Нашей выставкой мы бы хотели восполнить этот пробел и напомнить взрослым и детям о его прекрасных книгах".
Благодаря невероятному дару фантаста и футуролога Жюль Верн намного опередил свое время и подарил миру 108 гениальных научных идей, которые его современникам казались лишь смелым вымыслом. Тем не менее, уже сегодня 64 из них стали реальностью, например, полет на Луну или появление интернета, а остальные, судя по всему, уже совсем скоро будут осуществлены.
На выставке можно будет увидеть уникальный интерактивный макет подводной лодки "Наутилус" с мельчайшими деталями интерьеров. Кроме того, посетители увидят копию глубоководного скафандра с 20 иллюминаторами в шлеме, вагон-снаряд, в котором герои писателя полетели на Луну из пушки, гигантских животных из центра Земли и много других объектов, воссозданных по знаменитым книгам. Все посетители также смогут побывать в фантастическом кабинете Жюля Верна. Отдельная часть выставки – Воображариум месье Верна – создана специально для детей. Там можно будет свободно творить, создавать свои миры и получать новые впечатления.
Выставка "Невероятные Миры Жюля Верна", приуроченная к 191-летию великого французского писателя, станет увлекательным и полезным приключением для всей семьи. Ведь сам Жюль Верн говорил: "Я не писал ни одного слова, которое было бы непонятно детям".
Где: Малый выставочный зал ARTPLAY (метро Чкаловская или Курская)
Когда: 11 апреля по 30 июня 2019
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