В Консерватории в 26-й раз пройдет концерт "Новый год с МГАСО"

Сумка тоут: что это, как выглядит и чем отличается от шоппера

Мир моды постоянно подкидывает нам новые словечки, и "тоут" – одно из них. Что скрывается за этим коротким иностранным названием? Если вы до сих пор не уверены, чем она отличается от любой другой большой сумки, то вы по адресу. Давайте без лишней "воды" и заумных терминов разберёмся, что такое сумка тоут, и почему она уже несколько десятилетий не теряет своей актуальности, прочно обосновавшись в гардеробах от студенток до бизнес-леди. Так что такое сумка тоут? Разбираемся в деталяхНазвание сумки происходит от английского глагола "to tote", что переводится как «нести» или «перевозить».