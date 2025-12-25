"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей

Подведены итоги масштабного соревнования. Впереди – новый сезон.

В Москве с успехом завершилась третья спартакиада «Мой спортивный район» — яркое событие в спортивной жизни столицы, которое собирает под своим флагом любителей активного образа жизни. В минувшем сезоне в состязаниях приняли участие 15 тысяч человек в возрасте от 10 до 60 лет — от начинающих спортсменов до опытных любителей, объединенных стремлением к здоровому образу жизни.

Программа спартакиады поражает разнообразием. Участники демонстрировали мастерство в восьми видах спорта: от динамичного мини‑футбола и волейбола до интеллектуальных шахмат и шашек, от стремительной легкой атлетики до техничного плавания и бадминтона. Такой формат позволил каждому найти дисциплину по душе и раскрыть свой потенциал.

Соревновательный процесс был выстроен в два этапа: сначала прошли окружные отборочные туры в десяти административных округах столицы, а затем — городские финалы, где встретились сильнейшие. Примечательно, что участвовать могли как индивидуальные спортсмены, так и команды, поэтому многие приходили вместе с семьями и друзьями. Это сделало состязания еще более увлекательными.

Спартакиада стала логичным продолжением круглогодичного проекта «Мой спортивный район». На протяжении года желающие могли посещать бесплатные тренировки под руководством профессиональных тренеров — именно эти занятия помогли многим участникам достойно подготовиться и показать отличные результаты на соревнованиях.

В новом зимнем сезоне москвичам доступны:

занятия по фигурному катанию на дворовых катках, площадках «Московских сезонов», а также на ледовых аренах КСК «Битца», в парке «Останкино», Репинском сквере, Лужниках и на ВДНХ;

фитнес‑тренировки на 28 специализированных площадках;

лыжные трассы в парковых зонах (после формирования устойчивого снежного покрова).

Проект «Мой спортивный район», запущенный в 2022 году, продолжает расширяться и становится все более доступным. Его ключевая идея — дать каждому жителю столицы независимо от возраста и уровня подготовки возможность заниматься спортом рядом с домом.

Следующая спартакиада «Мой спортивный район» запланирована на 2026 год. А пока — самое время присоединиться к зимним тренировкам, чтобы встретить будущие соревнования в отличной форме!