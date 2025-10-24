В Современном Театре Антрепризы состоится премьера комедии "Мафия и нежные чувства"

В Современном Театре Антрепризы 4 ноября состоится премьера спектакля "Мафия и нежные чувства". Это искрометная комедия, которая с юмором исследует парадоксы человеческих отношений и неожиданные повороты судьбы.

В центре сюжета – харизматичный Карлос, босс мафии, привыкший решать любые вопросы силовыми методами. Но к его удивлению, ироничная фортуна подбрасывает ему испытание, которое не решить ни угрозами, ни деньгами: ему приходится столкнуться с деликатными чувствами.

На сцене разворачивается вихрь событий, где рядом с брутальным Карлосом оказываются его хитрый друг и адвокат, который вечно балансирует между законом и беззаконием, обожаемая дочь, которая имеет свои взгляды на жизнь и "семейный бизнес", а также удивительный сосед Этьен – буддист, чья философия и спокойствие абсолютно не вписываются в мир гангстеров.

Где: Театриум на Серпуховке (Павловская, 6)

Когда: 3 ноября в 20:00