"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка

В столичных парках созданы все условия для активных прогулок.

Катание на коньках – один из любимых видом зимнего отдыха москвичей. В этом году благодаря проекту «Зима в Москве» катков в столице стало еще больше – три новые ледовые площадки появились в разных районах города. Приятная музыка, праздничная атмосфера и живописные виды создают особое настроение, превращая прогулку на свежем воздухе в маленькое приключение.

Новые катки расположились в удобных локациях, куда легко добраться всей семьей или в компании друзей.

В музее‑заповеднике «Царицыно» гостей встречает просторная арена площадью около 2 000 квадратных метров. Здесь катание органично сочетается с пешей прогулкой: после сеанса на льду можно полюбоваться величественным дворцом и прогуляться по заснеженным аллеям парка.

Ледовая площадка в Лианозовском парке немного скромнее по размеру – около 1 000 квадратных метров, зато это идеальное место для тех, кто только осваивает коньки: здесь комфортно учиться и делать первые шаги на льду вместе с детьми.

Настоящим подарком для любителей коньков стал ледовый круг в музее‑заповеднике «Коломенское». Его внушительная площадь — более 3 700 квадратных метров — позволяет вдоволь накататься, отработать маневры и насладиться свободным скольжением, разумеется, соблюдая правила безопасности.

Как и другие катки «Зимы в Москве», новые площадки оснащены современным освещением, что гарантирует безопасное катание в темное время суток. Работают они весь зимний сезон по удобному графику: с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 в выходные. Между сеансами предусмотрены технические перерывы для обслуживания льда.

На каждой площадке созданы комфортные условия для посетителей:

просторные раздевалки;

камеры хранения;

зоны отдыха;

пункты заточки и аренды снаряжения (размеры обуви от 27 до 47).

для малышей предусмотрены специальные поддерживающие стойки в виде симпатичных пингвинов, а также защитные шлемы и комплекты.

Так катки в столичных парках становятся не просто местами для катания, а точками притяжения, где можно активно и весело провести время в кругу близких.