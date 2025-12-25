Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защитыВирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Лента новостей

Четверг 25 декабря

10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству 06:24Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники 21:47Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем" 19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик 18:27Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок 16:53Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий 16:41Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года 16:03История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы 14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома 08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым 21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы 19:36Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами 18:46Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года 18:18Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого 16:57Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов 15:47Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф 14:44Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 14:01Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала 13:49Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия 13:30Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района? 12:50Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей 12:25Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы 12:24Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым 11:46Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 11:30Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей 10:54Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России 10:54Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу 10:23"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка

"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка
155

В столичных парках созданы все условия для активных прогулок.

Катание на коньках – один из любимых видом зимнего отдыха москвичей. В этом году благодаря проекту «Зима в Москве» катков в столице стало еще больше – три новые ледовые площадки появились в разных районах города. Приятная музыка, праздничная атмосфера и живописные виды создают особое настроение, превращая прогулку на свежем воздухе в маленькое приключение.

Новые катки расположились в удобных локациях, куда легко добраться всей семьей или в компании друзей.

В музее‑заповеднике «Царицыно» гостей встречает просторная арена площадью около 2 000 квадратных метров. Здесь катание органично сочетается с пешей прогулкой: после сеанса на льду можно полюбоваться величественным дворцом и прогуляться по заснеженным аллеям парка.

Ледовая площадка в Лианозовском парке немного скромнее по размеру – около 1 000 квадратных метров, зато это идеальное место для тех, кто только осваивает коньки: здесь комфортно учиться и делать первые шаги на льду вместе с детьми.

Настоящим подарком для любителей коньков стал ледовый круг в музее‑заповеднике «Коломенское». Его внушительная площадь — более 3 700 квадратных метров — позволяет вдоволь накататься, отработать маневры и насладиться свободным скольжением, разумеется, соблюдая правила безопасности.

Как и другие катки «Зимы в Москве», новые площадки оснащены современным освещением, что гарантирует безопасное катание в темное время суток. Работают они весь зимний сезон по удобному графику: с 11:00 до 22:00 в будние дни и с 10:00 до 22:00 в выходные. Между сеансами предусмотрены технические перерывы для обслуживания льда.

На каждой площадке созданы комфортные условия для посетителей:

  • просторные раздевалки;
  • камеры хранения;
  • зоны отдыха;
  • пункты заточки и аренды снаряжения (размеры обуви от 27 до 47).
  • для малышей предусмотрены специальные поддерживающие стойки в виде симпатичных пингвинов, а также защитные шлемы и комплекты.

Так катки в столичных парках становятся не просто местами для катания, а точками притяжения, где можно активно и весело провести время в кругу близких.

Шоу-бизнес в Telegram

25 декабря 2025, 09:31
Фото: mos.ru
mos.ru✓ Надежный источник

Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия

Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия
В программе – творческие мастер-классы, познавательные экскурсии и встречи с природой. Новогодние каникулы — идеальное время для семейных вылазок на природу.

Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие

Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие
Охранный статус получили еще сотни столичных памятников. Минувший год стал крайне важным в деле охраны культурного достояния Москвы: в течение 2025 года в Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили 483 столичных памятника архитектуры, истории и монументального искусства.

"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей

"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей
Подведены итоги масштабного соревнования. Впереди – новый сезон. В Москве с успехом завершилась третья спартакиада «Мой спортивный район» — яркое событие в спортивной жизни столицы, которое собирает под своим флагом любителей активного образа жизни.

Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года

Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года
Что новенького появилось в столице в 2025 году, расскажет экспозиция "Построено в Москве". На Цветном бульваре открылась уникальная фотовыставка, которая позволяет взглянуть на столицу глазами градостроителей.

Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов

Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов
Активные москвичи собирают посылки с гуманитарной помощью, в том числе с изготовленными своими руками вещами, необходимыми военнослужащим. Неравнодушные жители столицы объединяются, чтобы оказать поддержку бойцам, служащим в зоне специальной военной операции, проходящим лечение в госпиталях, а также детям из приграничных регионов.

Выбор читателей

23/12ВтрЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 23/12ВтрДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 24/12СрдДоктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 24/12СрдОсталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 23/12ВтрБарановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 23/12ВтрМуж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым