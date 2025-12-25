Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие

Семью Васильевой обманули мошенники Тесты Пугачева затянула пояса Игры Сонник

Топ новостей недели

Насмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданстваНасмехавшийся над россиянами артист остался без концертов и гражданства Тайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидалТайный побег в Москву? Дочь Пугачевой сделала то, чего от нее никто не ожидал Сбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публикуСбежала под прикрытием охраны: Долина вышла в свет, чтобы совершить поступок, который окончательно отвернул от нее публику Вирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защитыВирусы наступают: всё, что нужно знать о мерах защиты

Лента новостей

Четверг 25 декабря

10:49Этот вредный завтрак оказался лекарством для почек и сердца 10:38Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия 10:21Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие 09:51"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей 09:31"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка 09:05Зазнавшаяся после успешного выступления Долина "плюнула" в журналистов 08:07Главный парадокс 25 декабря: почему сегодня трудолюбие ведет к нищете, а лень – к богатству 06:24Врачи назвали неочевидную причину головных болей в праздники 21:47Тест: угадайте знаковые советские фильмы по кадру с "Запорожцем" 19:55Холода в Москве начнут отступать вечером 24 декабря – синоптик 18:27Диме Билану – 44: почему покоривший миллионы сердец артист по-прежнему одинок 16:53Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий 16:41Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в 4 раза с 2010 года 16:03История с квартирой улучшила положение Долиной: Чем больше скандала, тем больше славы 14:08Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года 14:05"Осужденная" Аглая Тарасова прервала молчание: просит помощи 13:18Осталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 13:00Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов 12:53Прохор Шаляпин сделал шокирующее признание о том, что произошло на его концерте: случилось страшное 12:22Зеркальный лед на Воробьевых горах ждет всех любителей катания на коньках 11:31От новых тротуаров до зеленых аллей: Москва заметно преобразилась за два года 11:24Главная ошибка при украшении квартиры: названо единственное место, куда нельзя ставить елку 10:35Волшебство на каждом шагу: чем удивит "Путешествие в Рождество" в предпраздничные дни 10:13Тест: Вы уверены, что знаете "Иронию судьбы" наизусть? 8 вопросов, на которых "сыпятся" даже те, кто смотрит фильм каждый год 10:05Москва поможет школьникам провести каникулы весело и познавательно 09:37В квартирах москвичей стало теплее 09:27Раскрыт простой и дешевый рецепт красоты вашей кожи: натуральный коллаген дома 08:41Неожиданный "подарок" на вашей елке: в России появился новый вид клещей, и он уже в квартирах 06:30"А ты что, устала?": почему перед Новым годом хочется кричать, а не праздновать 03:57Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 00:23День, когда можно "запрограммировать" удачу: что нужно сделать 24 декабря, чтобы год был светлым 21:11Барановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 20:28Пригожин пошел на жертвы ради Валерии: Были большие планы 19:36Тест: угадайте любимые советские фильмы по кадру с пожилыми актерами 18:46Подарки, которые не передаривают: 6 идей для сияющего Нового года 18:18Долина твердо решила оставаться на сцене после скандала с квартирой: Не сделала ничего плохого 16:57Москвичей предупредили о морозах почти до минус 20 градусов 15:47Костенко вышла на связь с очень тревожным известием: Упала, очнулась, Склиф 14:44Долину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 14:01Увидеть будущее Москвы в новогоднем сиянии поможет арт-объект на площади Киевского вокзала 13:49Этот сыр считали врагом сосудов, а он оказался защитником мозга от слабоумия 13:30Бросаем вызов зиме: кто станет самым сильным жителем района? 12:50Новый каток у Северного речного вокзала покоряет москвичей 12:25Новогоднюю сказку для детей участников СВО организовали на юге Москвы 12:24Муж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым 11:46Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 11:30Ель-путеводитель: Замоскворечье встречает зиму с историей 10:54Народный рейтинг: читатели назвали лучшее банковское приложение в России 10:54Как благоустроили Рижскую площадь и Трифоновскую улицу 10:23"Мокрый фасад": как в Лефортове обновили облик многоэтажек
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие

Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие
112

Охранный статус получили еще сотни столичных памятников.

Минувший год стал крайне важным в деле охраны культурного достояния Москвы: в течение 2025 года в Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили 483 столичных памятника архитектуры, истории и монументального искусства. Это не просто формальная процедура — каждое внесенное в реестр здание или сооружение получает юридический статус, гарантирующий его защиту от сноса, неумелой реконструкции и прочих угроз. Теперь эти объекты официально признаны неотъемлемой частью исторической памяти города, а следить за их сохранностью становится обязанностью государства.

Среди новоприсоединенных к реестру объектов — настоящие жемчужины столичной архитектуры. Так, станция метро «Площадь Революции» получила охранный статус как для наземных вестибюлей, так и перронного зала со всеми скульптурными композициями, ставшими героями многих современных мифов: многие москвичи и туристы специально выходят на станции, чтобы потереть нос собаке или сфотографироваться возле петуха. В числе других транспортных объектов в реестр вошел также вокзал станции Кунцево Московско‑Брестской железной дороги, возведенный в 1899 году.

Особого внимания заслуживает недавно отреставрированный особняк в стиле модерн Е. Д. Ломакиной, где тонко переплетены архитектурно-художественные приемы эпохи. В список также включены храм Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще и ансамбль Московских высших женских курсов в Хамовниках, отражающий историю развития женского образования в России.

Процесс включения объектов в реестр значительно ускорился в этом году благодаря упрощенному порядку, введенному с 1 июля 2025 года. Теперь ранее выявленные памятники могут быть внесены в реестр на основании уже собранных данных, что существенно сокращает бюрократические процедуры и позволяет оперативнее обеспечить памятникам государственную защиту.

Актуальный перечень объектов культурного наследия доступен на портале открытых данных правительства Москвы. В нем содержится уже более семи тысяч позиций, включая археологические памятники. Данный ресурс постоянно обновляется и синхронизируется с Единым государственным реестром, обеспечивая прозрачность и доступность информации о культурном достоянии столицы.

Работа по выявлению, исследованию и постановке памятников под охрану продолжается. Москва не просто фиксирует прошлое — она выстраивает систему, позволяющую бережно передавать культурное наследие через века, сохраняя уникальность городского пространства и историческую идентичность столицы.

Шоу-бизнес в Telegram

25 декабря 2025, 10:21
Фото: mos.ru/ Е.Самарин
mos.ru✓ Надежный источник

Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия

Зимние чудеса в городских лесах: московские экоцентры приглашают на новогодние мероприятия
В программе – творческие мастер-классы, познавательные экскурсии и встречи с природой. Новогодние каникулы — идеальное время для семейных вылазок на природу.

"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей

"Мой спортивный район": спартакиада объединила тысячи москвичей
Подведены итоги масштабного соревнования. Впереди – новый сезон. В Москве с успехом завершилась третья спартакиада «Мой спортивный район» — яркое событие в спортивной жизни столицы, которое собирает под своим флагом любителей активного образа жизни.

"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка

"Зима в Москве" открыла для горожан три новых катка
В столичных парках созданы все условия для активных прогулок. Катание на коньках – один из любимых видом зимнего отдыха москвичей.

Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года

Выставка на Цветном бульваре подводит итоги строительного года
Что новенького появилось в столице в 2025 году, расскажет экспозиция "Построено в Москве". На Цветном бульваре открылась уникальная фотовыставка, которая позволяет взглянуть на столицу глазами градостроителей.

Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов

Жители СВАО отправили подарки для бойцов СВО и детей из прифронтовых регионов
Активные москвичи собирают посылки с гуманитарной помощью, в том числе с изготовленными своими руками вещами, необходимыми военнослужащим. Неравнодушные жители столицы объединяются, чтобы оказать поддержку бойцам, служащим в зоне специальной военной операции, проходящим лечение в госпиталях, а также детям из приграничных регионов.

Выбор читателей

23/12ВтрЛариса Долина готовит новый иск: требует миллионы 23/12ВтрДолину не выселят? Названо главное условие, без которого певица на законных основаниях останется в проигранной квартире 24/12СрдДоктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины 24/12СрдОсталось недолго: назван человек, который стоит за грядущим крахом Кадышевой 23/12ВтрБарановская отказалась готовить новогодние подарки своим детям: С этим не ко мне 23/12ВтрМуж ее просто выкупил?: брошенная жена Товстика сделала шокирующее заявление о сделке с Дибровым