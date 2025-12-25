Культурный щит столицы: как Москва сохраняет историческое наследие

Охранный статус получили еще сотни столичных памятников.

Минувший год стал крайне важным в деле охраны культурного достояния Москвы: в течение 2025 года в Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили 483 столичных памятника архитектуры, истории и монументального искусства. Это не просто формальная процедура — каждое внесенное в реестр здание или сооружение получает юридический статус, гарантирующий его защиту от сноса, неумелой реконструкции и прочих угроз. Теперь эти объекты официально признаны неотъемлемой частью исторической памяти города, а следить за их сохранностью становится обязанностью государства.

Среди новоприсоединенных к реестру объектов — настоящие жемчужины столичной архитектуры. Так, станция метро «Площадь Революции» получила охранный статус как для наземных вестибюлей, так и перронного зала со всеми скульптурными композициями, ставшими героями многих современных мифов: многие москвичи и туристы специально выходят на станции, чтобы потереть нос собаке или сфотографироваться возле петуха. В числе других транспортных объектов в реестр вошел также вокзал станции Кунцево Московско‑Брестской железной дороги, возведенный в 1899 году.

Особого внимания заслуживает недавно отреставрированный особняк в стиле модерн Е. Д. Ломакиной, где тонко переплетены архитектурно-художественные приемы эпохи. В список также включены храм Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Марьиной Роще и ансамбль Московских высших женских курсов в Хамовниках, отражающий историю развития женского образования в России.

Процесс включения объектов в реестр значительно ускорился в этом году благодаря упрощенному порядку, введенному с 1 июля 2025 года. Теперь ранее выявленные памятники могут быть внесены в реестр на основании уже собранных данных, что существенно сокращает бюрократические процедуры и позволяет оперативнее обеспечить памятникам государственную защиту.

Актуальный перечень объектов культурного наследия доступен на портале открытых данных правительства Москвы. В нем содержится уже более семи тысяч позиций, включая археологические памятники. Данный ресурс постоянно обновляется и синхронизируется с Единым государственным реестром, обеспечивая прозрачность и доступность информации о культурном достоянии столицы.

Работа по выявлению, исследованию и постановке памятников под охрану продолжается. Москва не просто фиксирует прошлое — она выстраивает систему, позволяющую бережно передавать культурное наследие через века, сохраняя уникальность городского пространства и историческую идентичность столицы.