Марина Девятова даст юбилейный концерт в Кремле
Марина Девятова – ярчайшая представительница истинной народной культуры. Ее творчество отмечено искренностью и душевностью. И как уверена сама певица, ведь именно в песнях, слагаемых народом, люди испокон веков выражали свои мысли, взгляды, традиции и незабываемые краски жизни. Марину Девятову с любовью принимают в разных уголках мира. Ей рукоплескали залы Германии, Италии, Франции, Болгарии, Латвии, Эстонии, США, Южной Кореи, Китая, Лаоса, Вьетнама и Монголии.
Она пела для королевы Великобритании Елизаветы II и всей королевской семьи. В ее репертуаре есть дуэты с известными артистами: Николаем Басковым, Надеждой Кадышевой, итальянцем Альбано и Роминой Пауэр, с ее отцом Владимиром Девятовым, Алексеем Гоманом, Александром Буйновым, певицей Варварой, Глебом Матвейчуком с дуэтом "Баян-Микс", Петром Дрангой, Алексеем Воробьевым, Владимиром Винокуром и многими другими звездами российский эстрады.
Каждый сольный концерт Марины – это праздник души: живое исполнение, красочное шоу проходящее на одном дыхании. В этот вечер Марину Девятову будут поздравлять с юбилеем звезды эстрады, композиторы и поэты.
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