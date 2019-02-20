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Пресс-релизы

Легендарная группа "Земляне" отмечает юбилей

Фото: Пресс-служба
В преддверии Международного женского дня один из наиболее известных российских и советских рок-коллективов презентует два новых видеоклипа в один день. 
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Легендарный рок-коллектив "Земляне", подаривший "золотые" шлягеры "Трава у дома", "Каскадеры", "Прости, Земля", отмечает в 2019 году юбилей – 40 лет своего существования. Весь юбилейный год поклонников вокально-инструментального ансамбля ждут сюрпризы. Один из них, вернее целых два – это презентация двух видеоклипов, которая состоится в преддверии Международного женского дня.

26 февраля коллектив представит сразу две свои новые видеоработы от известных режиссеров – клип на песню "Одиночество", снятый именитым клипмейкером Алексеем Голубевым, и мини-фильм на композицию "Боже", снятый талантливым режиссером Олегом Гусевым.

Фото: Пресс-служба

Если композиция "Одиночество" уже успела полюбиться слушателям, стать саунд-треком к художественному фильму "Пилигрим" и даже собрать награды на престижных музыкальных премиях, то песня "Боже" – премьерный трек 2019 года. В январе группа "Земляне" устроила музыкальный флешмоб – композиции "Борсалино" и "Боже" прозвучали в одно и то же время в эфире сразу 11 радиостанций нескольких крупных медиа-холдингов страны. Впрочем, музыкальный флешмоб продолжится и в случае с видеоверсиями на композиции "Одиночество" и "Боже" – премьеры двух клипов состоятся одновременно на нескольких крупных музыкальных телеканалах страны.

И это только начало празднования юбилейного года! В самое ближайшее время музыканты анонсируют и другие грандиозные сюрпризы, которые они готовят в честь своего 40-летия.

Широкое признание "Землянам" пришло в 1979 году, когда рок-коллектив исполнил песню Марка Фрадкина "Красный конь". Еще большую популярность в 1982 году "Землянам" принесли песня Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенева "Прости, земля", а также цикл песен "Каскадеры". Однако "визитной карточкой" группы в том же 1982 году стала песня "Трава у дома".

Пик популярности группы приходится на 80-е годы, когда у них было по 30 аншлагов в месяц. За один особо успешный год группа стала лауреатом сразу трех международных конкурсов: в Сопоте, Дрездене и Ялте. "Земляне" умудрялись добиваться от советской цензуры невозможного, создавая такие аранжировки своих хитов, по качеству не уступавших музыке, которую играли знаменитые западные команды тех лет: Led Zeppelin, Deep Purple, Aerosmith и даже Rolling Stones.

Фото: Пресс-служба

Ансамбль "Земляне" стал едва ли не первым в России профессиональным коллективом, официально добавившим к своему названию революционное определение "рок-группа". Общий тираж пластинок группы, выпущенных только фирмой "Мелодия", составил около 15 млн. экземпляров.

Сегодня легендарный коллектив "Земляне" сохраняет свою популярность не менее, чем 40 лет назад и по-прежнему собирает полные залы. Гастрольный график коллектива расписан на год вперед. Любимые песни сразу нескольких поколений звучит на волнах популярных радиостанций и на центральных телевизионных каналах.

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