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Concord Orchestra выступит с новой программой на сцене Кремлевского дворца

Фото: www.globallookpress.com
Первый в мире танцующий Симфонический оркестр Concord Orchestra представляет новое шоу "Симфонические рок-хиты" и программы "Крылья грифона" в Государственном Кремлевском Дворце 31 марта 2019 года. 
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Зрителей ждут легендарные композиции Linkin Park, Queen, Scorpions, Metallica, System of a down, Evanescence, Dire Straits, Depeche Mode, Deep Purple, Guns N' Roses, Nirvana, Roxette, Alphaville, Aerosmith, Nightwish, Muse, Rammstein. Музыканты Симфонического оркестра Concord Orchestra исполнят аранжировки произведений известных рок-групп так, чтобы поражать вас снова и снова безумным звучанием рок-хитов.

В новом шоу музыканты Concord Orchestra в костюмах грифонов символизируют власть над небом и землей. Обладая быстротой и силой, они перемещаются по сцене. Сочетание двух главнейших стихий создает на сцене потрясающие эмоции. Музыканты не сидят на стульях – они танцуют со своими инструментами и создают невероятный драйв на сцене. Чтобы осуществить весь замысел, симфонический оркестр исполняет все композиции на память и без пюпитров.

Фото: www.globallookpress.com

Кстати, костюмы для участников шоу созданы группой дизайнеров из Санкт-Петербурга и являются частью бренда Concord Orchestra. А уникальные видео-инсталляции и световые эффекты – создают атмосферу и делают шоу фееричным.

Государственный Кремлевский Дворец, 31 марта, 18:00.

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