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Власть, кожаные мешки и робот-компаньон на RIW 2019

Фото: facebook.com/russianinternetweek
12 декабря в Москве стартует Неделя Российского Интернета (RIW) 2019 – форум, выставка и масштабная площадка для диалога. Именно диалог является ключевым акцентом RIW 2019, и диалог, по словам организаторов, будет между государством и интернет-отраслью. 
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Государство не запрещает

RIW 2019 знаменателен сильным присутствием государства в программе и даже на выставке. И это хорошо. Программа и дискуссионные площадки форума построены таким образом, чтобы каждый присутствующий на RIW спикер, участник, журналист могли открыто обсудить острые вопросы, понять, как отрасль и государство могут быть друг другу полезны, и как не навредить.

Кожаные мешки – кто они

Это мы с вами – пользователи и профессионалы, стартаперы и разработчики. На RIW 2019 подробно обсудят и покажут то, насколько сильно технологии проникли в нашу жизнь, и то, что мы без них уже не выживем. Спикеры Недели Российского Интернета готовят крутые кейсы и практики того, как управлять техническим прогрессом и быть на коне. Как приумножать и развивать бизнес в интернете, как эффективно управлять бизнес-процессами в digital, как читать мысли клиентов McDonalds, шерить еду и транспорт, работать с блогерами, маркетинг в киберспорте и многое другое.

Вишенка на торте

RIW – это еще и два веселых дня для всей интернет-индустрии. В этом году организаторы пригласили на мероприятие робота-компаньона. Компания "Промобот", российский производитель автономных сервисных роботов, начала продажи робота с человеческой внешностью – робота-компаньона. Это первый в мире человекоподобный андроид, который не только имитирует внешность человека, но и способен интегрироваться в бизнес-процессы.

Робот представляет собой полностью антропоморфную машину. Он копирует эмоции человека: может двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", а также поддерживать разговор и отвечать на вопросы. Технология, разработанная в Promobot, а также собственная запатентованная конструкция, позволяют воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека, максимально реалистично имитируя его эмоции. Специалисты компании создали собственную компонентную базу, а также использовали свою технологию создания искусственной кожи. На RIW он будет интегрирован в программу. Возможно в открытие, или в пленарную дискуссию, или куда-то еще.

#КисКисМяуМяу и другие спикеры новой волны

RIW – это еще и образовательная площадка, где спикеры рассказывают о новых инструментах и методиках выстраивания бизнес-стратегий и digital, а в этом году особый акцент будет сделан на influence-marketing и работу с блогерами.

Звездой RIW новой волны станет Артей Кей — популярный у поколения Z блогер с миллионами подписчиков, взорвавший Рунет клипом на песню #КисКисМяуМяу . Артем расскажет о том, какие механики раскрутки блогеров существуют; какой контент снимать для привлечения подписчиков; какие типы креативов использовать для рекламных интеграций.

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