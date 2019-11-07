Фестиваль "Young Old: новые старшие" собрал более 13 тысяч человек

Фестиваль образования, творчества, современной культуры и технологий для новых старших прошел 3-4 ноября в Культурном Центре ЗИЛ. Теперь его ждёт масштабирование в регионы – первым на очереди станет Пермь. А в Москве организаторы в следующем году обещают целую фестивальную неделю, которая захватит весь город.

За два дня на площадке фестиваля прошло больше 150 активностей. Среди них – лекции от ведущих экспертов и трендсеттеров, паблик-токи на актуальные темы, мастер-классы и тренинги, театральные представления и творческие лаборатории, двухдневный танцевальный марафон, маркет авторских товаров и многое другое.

В частности, Екатерина Шульман, доцент Института общественных наук РАНХиГС и один из самых известных политологов в России, провела паблик-ток "Смена поколений: Кто делает современную политику – молодые или старшие?", который собрал более 300 слушателей. На другой сцене социолог, ведущий эксперт в России по проблемам эйджизма Дмитрий Рогозин провел стенд-ап шоу на тему общественного и внутреннего восприятия возраста. Философ Елена Брызгалина, авторитетный специалист в России по философским вопросам развития медицины и технологий рассказала о старости в эпоху биотеха и перспективах "общества долголетия". А в рамках дискуссии "50– новые 30?" с участием сооснователя фестиваля Татьяной Дроздовой, социологом Ларисой Иноземцевой и куратором международного женского марша Карен Олсен участники рассуждали на тему того, что тренд на активную старость ни в коем случае не должен навязываться обществом и отменять другие стратегии возраста (например, созерцательную).

Большой блок программы был посвящен вдохновляющим примерам старших, изменившимися свою жизнь в зрелом возрасте. Русская Instagram-бабушка, популярный блогер Ольга Киприяновна появилась на фестивале в своем ярком сценическом образе и рассказала, как решилась в 65 лет завести блог, не бояться делать провокационные вайны и не обращать внимание на хейтеров в Сети. А ее коллеги из “Живого журнала” Ольга и Павел Сюткины поделилось инсайтами о том, как находить вдохновение даже после 20 лет блогинга.

Полный зал поклонников сообщал художник и телеведущий Алексей Бегак, которому удалось построить очень доверительный и тонкий разговор о возрасте и самореализации даже с такой большой аудиторией.

Настоящий аншлаг был в танцевальной зоне фестиваля, партнером которой выступил проект "Московское долголетие". На мастер-классах с опытными преподавателями участники учились слушать свое тело, гармонично управлять им и с помощью танца правильно тренировать мышцы и суставы. Применить эти знания можно было сразу на занятиях по танго нуэво,бачате, сальсе, свингу и даже брейк-дансу. Среди преподавателей здесь были настоящие звезды танцевального сообщества – хореограф Павел Собирай, танцор Александр Костенко, создатель школы “Волнорез” Антон Климат, легенда отечественного брейка Андрей Колючий и другие. А в завершение программы трогательно и содержательно прошел кинопоказ 5 фильмов Людмилы Комраковой. Также она представила и свой новый фильм, который сейчас собирает много наград по всему миру.

Большой интерес стороны участников вызвал блок тем, посвященных волонтерству. На сессии, куратором которой выступил благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, старшие лидеры сообществ делились мотивирующим историями о том, как можно изменить мир к лучшему, начиная с небольших инициатив. А на "Ярмарке добрых дел”, собранной командой Moscow urban fest, может было познакомиться с представителями конкретных волонтерских и благотворительных организаций и записаться в них.

Также два дня в зоне технологий при поддержке “Ростелеком” и проекта “Азбука интернета” старшие могли освоить с преподавателями азы работы в интернете и соцсетях, от базовых знаний до продвинутого уровня.

Купить что-то на память можно было на авторском маркете: подарки и сувениры от лучших городских “мейкеров” возраста 50+. Олдстеры занялись новым делом после выхода на пенсию и намерены продолжать. Среди участников: авторские детские игрушки из экологичных материалов BABAZUMBA, необычные вкусности от конфет до меда Obaldini, женская одежда “Яблоки и Груши”, керамическая посуда “Чашки-плошки” и многое другое.

Наконец, в рамках фестиваля прошел даже кастинг в модельное агентство Oldushka, принять участие в котором пришли больше 500 красавиц старшего возраста, многим из которых даже больше 70-ти. Создатель агентства Игорь Гавар также провел лекцию о запросе на нестандартную красоту и паблик-ток о модельном бизнесе с участием моделей своего агентства.

Следующий фестиваль "Young old: новые старшие" пройдет в июле в Перми. В планах организаторов – масштабировать проект и дальше в регионы, постепенно меняя отношение общества к старшим и давая им конкретные стратегии успеха в зрелом возрасте. "Мы вступаем в долгожданное “общество долголетия”, и значит, нужно сконцентрироваться на его возможностях, а не продолжать тревожиться относительно неизбежного старения”. – говорят создатели фестиваля Екатерина Курашева и Татьяна Дроздова. – Пора посмотреть на старших как на важный ресурс для экономики, культуры и общества, а не как на балласт. 13 тысяч человек, которых собрал фестиваль, только подтверждают, что у многих старших есть четкий запрос на то, чтобы быть нужными, потребность и возможность делиться своим опытом и энергия для реализации этого потенциала”.