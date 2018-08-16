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Пресс-релизы

Первый фестиваль дронов пройдет в Москве

Фото: Пресс-служба
Этим летом, 26 августа в Москве на территории Олимпийского комплекса "Лужники" состоится первый drone-race фестиваль в России – Moscow Drone Festival. Событие, призванное объединить как любителей, так и профессионалов дрон-рейсинга, пройдет под эгидой Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы" при поддержке Госкорпорации РОСТЕХ и Департамента спорта и туризма города Москвы. Организаторами фестиваля выступает компания Drone Sports Global. официальный спонсор события – Холдинг "Технодинамика".
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Дрон-рейсинг – молодой и высокотехнологичный спорт, официально признанный в России спортивной дисциплиной в конце 2017 года – сегодня объединяет десятки тысяч пилотов и 75 миллионов фанатов по всему миру. Среди наиболее масштабных международных событий данного спортивного направления мировую известность обрели такие мероприятия, как Paris Drone Festival, Drone Prix Munich, World Drone Prix Dubai, Drone Prix Madrid.

Moscow Drone Festival – центральное событие в России, посвященное развитию дрон-рейсинга, не имеющее аналогов по величине и статусу. Благодаря широкому освещению и федеральной поддержке это событие положит начало развитию массового дрон-рейсинга в России и поспособствует вовлечению новой аудитории в этот инновационный вид спорта. Первый Drone-race фестиваль в России Moscow Drone Festival объединит три ключевых элемента программы: соревнование-квалификация среди любителей в дисциплине дрон-рейсинг, фан-программа для болельщиков и гостей фестиваля и гонка сильнейших мировых профессионалов – российских и зарубежных рейсеров. В рамках развлекательной программы болельщиков и гостей фестиваля ждут обучающие мастер-классы по управлению, моделированию и сборке дронов, виртуальные аттракционы для взрослых и детей, показательная шоу-программа, выступление известных диджеев, праздничный фейерверк с видеотрансляцией с дронов и другие активности. Фестиваль соберет на территории "Лужников" не менее 5000 человек. Ожидается более 250 регистраций пилотов РФ на гонку-квалификацию, а также не менее 30 сильнейших пилотов из России и стран зарубежья. В финале будет разыграно 8 призовых мест. Общий призовой фонд гонки составит 2 500 000 рублей. Кроме того, все победители получат игровые консоли Xbox One S. Это оптимальная развлекательная система для всей семьи, которая поддерживает технологию HDR в играх, может воспроизводить фильмы в формате 4К Ultra HD и обладает жестким диском на 1 ТБ.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:

Регистрация участников (10:00 – 12:00)

Официальное открытие Фестиваля (12:00 – 13:00)

Гонка-квалификация (13:00 – 17:00)

Школа дронов: Пилотирование (12:00 – 18:00)

Школа дронов: Моделирование (12:00 – 18:00)

Авиамодельное шоу (13:00 – 14:00)

Гоночный симулятор (12:00 – 18:00)

Финальная гонка дронов (20:00 – 21:45)

Салют (21:45 – 22:00)

Drone Sports Global – команда организаторов мероприятий по дрон-рейсингу, образованная под патронажем ВФСО "Трудовые резервы". Это штат лучших российских пилотов и тренеров отрасли, которые занимаются обучением новичков и любителей дрон– рейсинга на тренировочных базах по всей стране, организуют всесезонные отборочные региональные и титульные соревнования и участвуют в международных чемпионатах в России и за рубежом.  

16 августа 2018, 15:22
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