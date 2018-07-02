В РАМТе начались "Летние балетные сезоны"

1 июля на сцене Российского Молодежного театра стартовали XVIII "Летние балетные сезоны". Первым спектаклем проекта по традиции стал главный русский балет "Лебединое озеро" в исполнении труппы Национального классического балета. Коллектив, основанный в 2010 году, много гастролирует по России и миру, впервые принимает участие в "Сезонах".

Художественный руководитель Национального классического балета Анна Нехлюдова: "Нашему молодому и целеустремленному коллективу волнительно открывать "Летние балетные сезоны", тем более во время Чемпионата мира по футболу – когда в Москве так много иностранных гостей. Ответственности добавляет и соседство с Большим театром. Хотя, выступая в России, всегда ощущаешь тепло, доброжелательность и поддержку родной сцены".

"Летние балетные сезоны" – балетная классика нон-стоп в самом центре Москвы. В течение двух месяцев, до 28 августа, каждый вечер на сцене РАМТа – шедевры мирового балета и жемчужины русского балетного искусства – "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Баядерка" – постановки легендарных хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского. Все спектакли идут в сопровождении оркестра.

В проекте также принимает участие Театр балета "Арт-Да" – молодой перспективный коллектив, чьи выступления с восторгом были встречены публикой в прошлом сезоне. Вернулся в афишу "Летних балетных сезонов" Театр классического балета Смирнова-Голованова, больше известный как "Смирнов Балет". Коллектив, основанный Виктором Смирновым-Головановым в 1988 году, стал первой в СССР негосударственной балетной труппой.

Художественный руководитель Театра "Смирнов-балет" Людмила Нерубащенко: "Мы с большим успехом танцевали на "Летних балетных сезонах" в 2014 году и рады продолжить эту традицию. Наши спектакли в оригинальной хореографии Виктора Смирнова-Голованова действительно уникальны. В этом году в рамках "Сезонов" будут показаны балеты "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Ромео и Джульетта", "Дон Кихот" и "Жизель".

Спектакли "Летних балетных сезонов" традиционно проходят в Российском академическом Молодежном театре (РАМТ), который расположен в самом центре Москвы на Театральной площади, рядом с Большим и Малым театрами.

За 17 лет спектакли "Летних балетных сезонов" посетили более 700 000 человек. Изначально проект задумывался для иностранных туристов, посещающих Москву после закрытия театрально-концертного сезона. Но жители столицы проявили к летним спектаклям не меньший интерес, и очень скоро "Сезоны" стали заметным событием, а теперь уже и доброй традицией культурной жизни летней Москвы.