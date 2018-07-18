Конкурс "Мисс Москва-2018" открывает прием заявок
С девушками, прошедшими отбор, будет проводиться подготовка к финалу, во время которой их обучат актерскому мастерству, дефиле, сценической пластике, а также проведут тренинги с лучшими психологами, хореографами и стилистами.
Наряду с победительницей в номинации "Мисс Москва-2018" будут определены "Московская красавица-2018" и "Краса Москвы-2018". Обладательница титула "Мисс Москва" примет участие в Национальном фестивале красоты и талантов "Краса России-2019".
Фестиваль красоты и талантов "Мисс Москва" проводится с 1994 года. За это время он стал одним из самых заметных и значимых событий в индустрии красоты, моды и стиля. Главная цель конкурса – пропаганда здорового образа жизни, гармоничного интеллектуального, эстетического и физического развития личности. Это не только конкурс самых красивых девушек столицы, но и эффектное театрализованное шоу, в котором принимают участие звезды шоу-бизнеса и победительницы прошлых лет. В жюри входят известные деятели культуры и спорта, политики и бизнесмены, артисты и дизайнеры. Директор и идейный вдохновитель конкурса – Татьяна Андреева.
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