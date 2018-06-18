Детский благотворительный футбольный турнир "Кубок Доброты" пройдет в Москве

12 июля 2018 года на стадионе “Родина” под эгидой Российского футбольного союза пройдет детский благотворительный турнир “Кубок Доброты”. Организатором турнира является благотворительный фонд “Добрые дела”. Мероприятие пройдет при поддержке Правительства Московской области, а также известных российских футболистов, таких как: Александр Самедов, Дмитрий Сенников и Сергей Юран.

Для кого организуется этот турнир?

Основными участниками этого турнира являются дети, которые в силу независящих от них обстоятельств вынуждены проживать не с любящими родителями, а в детских домах.

Основная идея и цель турнира.

Главная цель футбольного турнира “Кубок Доброты” – это подарить детям праздник. Ожидается участие более 100 детей из разных регионов России, чьи мечты должны обязательно осуществиться. Сейчас оргкомитет работает над тем, чтобы турнир посетили звезды мирового футбола. Ведь это мечта каждого ребенка – прикоснуться к легенде.

Будет ли победитель турнира?

Формально будут команды, которые займут места в тройке. В любом турнире должен быть спортивный принцип. Но главное, что на этом футбольном празднике не будет проигравших, призы получат все участники турнира. Все эти дети, они априори победители, потому что они смотрят трудностям в лицо и преодолевают их. Ожидается, что вручение призов и подарков будут осуществлять суперзвезды мирового футбола.

А сразу после награждения, все дети будут объединены в единую команду и они сыграют в футбол против звезд футбола.

На что мы надеемся?

Мы будем рады, если этот турнир поможет детям поверить в себя, если они потеряли надежду, то вновь обрести ее, если почва стала уходить из под ног, то чтобы они вновь твердо стояли на ногах. Мы верим, что этот турнир станет событием, которое поможет им стать успешными людьми, несмотря на все трудности.

Дата мероприятия: 12 июля 2018 года.

Место проведения турнира: стадион “Родина” (Московская область, г.о. Химки, ул. Чкалова, 4а).