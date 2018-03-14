В Концертном зале Чайковского состоится особенный концерт

25 марта в Концертном зале им. Чайковского состоится по-настоящему особенный концерт: гала Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи, артистический директор – Юрий Башмет.



Этим вечером на сцену в Москве выйдут солисты, уже неоднократно выступавшие на фестивале в Сочи, а, главное – прозвучат сочинения, премьеры которых состоялись в феврале в рамках XI Зимнего международного фестиваля искусств.

Среди участников концерта 25 марта – Сергей Крылов (скрипка), который был участником еще самого первого Фестиваля 11 лет назад; Ольга Кульчинская (сопрано), 25 февраля выступившая на гала-концерте закрытия Фестиваля; солистка Всероссийского юношеского симфонического оркестра Валерия Абрамова (скрипка), участвовавшая в гала-концерте открытия XI фестиваля; Массимо Мерчелли (флейта, Италия) неоднократно принимавший участие в сочинских фестивалях разных лет.

Михаил Ефремов выступит в роли чтеца в исполнении нового сочинения Александра Чайковского "Слово о полку Игореве", написанного для симфонического и народного оркестров, чтеца и солирующего альта.

Также прозвучат новая пьеса Алексея Сюмака для альта и струнного оркестра, и "Путешествие по оркестру" Кузьму Бодрова, премьеры которых состоялись на Сочинском фестивале в этом году.

Юрий Башмет примет участие в концерте в качестве солиста и дирижера.

Традиционно в концерте примут участие Камерный ансамбль "Солисты Москвы", Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" и Государственный академический русский народный ансамбль им. Л. Зыкиной "Россия".

Начало концерта в 19.00

Напомним, XI Зимний международный фестиваль искусств в Сочи, артистический директор Юрий Башмет, проходил с 16 по 25 февраля. За 11 лет своего существования этот ежегодный фестиваль стал визитной карточкой зимнего Сочи – города, который именно в это время года становится главной культурной площадкой страны, куда съезжаются ведущие мировые звезды, многочисленные туристы и пресса, место, где формируются тенденции развития как российской, так и мировой культуры.

С 2011 года Сочинский фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а также включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни Европы. С 2017 года фестиваль стал членом международной театральной лиги "Шелковый путь" и, таким образом, стал первым российским фестивалем, включенным в эту международную организацию. Сегодня фестиваль в Сочи по праву включен в двадцатку лучших фестивалей мира, занимая важное место в культурной жизни Европы.

Зимний международный фестиваль искусств в Сочи – один из ярчайших примеров, как можно сегодня создать в России культурный проект мирового масштаба и всего за 10 лет добиться признания в мировом культурном сообществе.