Нани Брегвадзе даст долгожданный концерт в "Крокусе"

28 марта народная артистка и звезда советской эстрады Нани Брегвадзе открывает юбилейный тур. Долгожданный концерт певицы пройдет в "Крокус Сити Холле" в сопровождении большого симфонического оркестра под управлением Николоса Рачвели. Валерий Меладзе, Тамара Гвердцители и Нино Катамадзе станут специальными гостями концерта.



В этот вечер прозвучат все хиты в исполнении Наны Георгиевны, которые стали не только советской, но и народной классикой: "Снегопад", "Не оставляйте женщину одну", "Песня о Тбилиси" и многие другие. Ее роскошный бархатистый голос с годами, кажется, становится только лучше. А песни по-прежнему отзываются в сердцах слушателей светом и радостью.

Вместе с легендарной певицей на сцену выйдет ее дочь, известная в Грузии исполнительница Эка Мамаладзе. Зрителей ждут неожиданные яркие дуэты в исполнении Нани Георгиевны и специальных гостей вечера - Валерия Меладзе, Тамары Гвердцители и Нино Катамадзе.



"Нани Брегвадзе – совершенно поразительная певица и артистка и это самые простые слова, которые я могу о ней сказать – говорит Валерий Меладзе. – Она относится к таким людям, которых невозможно не любить и не уважать. В Нани столько стати и достоинства, у нее все получается красиво. Каждый раз, когда я вижу ее, я испытываю трепет. Она великая".

Продолжительность концерта: 2 часа