Премьера осени: ледовое шоу для всей семьи "Фиксики на льду. Большая игра"
Новые приключения фиксиков познакомят юных зрителей и их родителей с выразительностью фигурного катания и захватывающим драйвом хоккея, а любимые персонажи впервые встанут на коньки и проявят себя в спортивном амплуа дружной и трудолюбивой команды. Зрители увидят масштабные видео-инсталляции, красочные спецэффекты, высокотехнологичные светящиеся костюмы, эффектные голевые передачи и сложнейшие элементы фигурного катания от солистов мировых ледовых шоу.
У ДимДимыча появляется необычное увлечение – хоккей. Вместе с командой фиксиков он попадает в Ледовый дворец. Но внутри что-то не так: нет привычной суеты, никто не тренируется, спортсмены растеряли командный дух и желание стать чемпионами. На смену им пришли роботы, лишенные чувств и эмоций. И руководит ими таинственный тренер – профессор в ледовых дисциплинах, уверенный, что будущее спорта за роботами. Чтобы доказать, что роботы никогда не сравнятся в ловкости и мастерстве с людьми, назначается хоккейный матч, исход которого решит, кто получит право дальше заниматься ледовыми видами спорта и играть в хоккей в Ледовом дворце. Ставка высока – начинается "Большая игра". В ходе развития сюжета герои усердно готовятся к турниру, преодолевают различные трудности и узнают тонкости спортивных дисциплин, а помогают им в этом Варя и Ирина Слуцкие.
Как известно, талант выигрывает игры, а команда – чемпионаты. Приходите поддержать команду любимых фиксиков на ледовые шоу "Фиксики на льду. Большая игра" в дни школьных каникул в Москве и Санкт-Петербурге. Кто знает, может именно вы, сможете помочь главным героям повлиять на исход решающего матча?..
График выступлений:
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Санкт-Петербург,
СК
Юбилейный
27 октября: 11.00, 14.00, 17.00;
28 октября: 11.00, 14.00, 17.00.
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Москва:
ДС
Лужники (ГЦКЗ Россия)
3 ноября: 11.00, 14.00, 17.00;
4 ноября: 11:00, 14:00, 17:0
Продолжительность спектакля: 1 час без антракта
Возрастные ограничения: 0+
Дети до 3 лет бесплатно без отдельного места. На 1 взрослого – 1 ребенок. С 3 лет отдельный билет обязателен!
Стоимость билетов: от 500 до 3000 рублей
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