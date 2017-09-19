Звезды телеэкрана расскажут детям сказки Андерсена
Желая попасть в волшебную страну снов, Кай и Герда отправятся навстречу настоящим приключениям. Путешествуя из сказки в сказку, они узнают, что такое верность и предательство, смелость и страх, они встретятся со множеством разных героев – добрых и злых, но в каждом из них смогут увидеть себя самого. Самые известные сказки Андерсена – "Свинопас", "Принцесса на горошине", "Огниво", "Стойкий оловянный солдатик" – в интерпретации Кая и Герды сплетутся в причудливую историю и обретут новое звучание. Во многом это произойдет благодаря музыке: произведения Чайковского и Моцарта, Аренского, Грига и Дворжака, сочетаясь с современной электронной музыкой, как по волшебству будут переносить нас из сна в явь, из ночи в день и наоборот. А кто знает, где граница между мечтой и реальностью? Особенно когда ты – ребёнок?
Композитор – Пётр Аполлонов
Режиссёр – Олеся Невмержицкая
Художник – Клёна Родкевич
Хореограф – Евгения Миляева
ММДМ, Камерный зал
Начало в 13 ч.
Стоимость билетов: 200 – 1200
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