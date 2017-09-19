Звезды телеэкрана расскажут детям сказки Андерсена

29 октября в Камерном зале Московского Международного Дома музыки пройдёт необычный музыкальный спектакль "Сказки Андерсена" в исполнении звезд телеэкрана Аллы Михеевой ("Вечерний Ургант" на Первом) и Сергея Друзьяка ("Давайте рисовать", "Карусель"). Музыкальное сопровождение – оркестр "Инструментальная капелла", дирижёр – Алексей Миронов.

Желая попасть в волшебную страну снов, Кай и Герда отправятся навстречу настоящим приключениям. Путешествуя из сказки в сказку, они узнают, что такое верность и предательство, смелость и страх, они встретятся со множеством разных героев – добрых и злых, но в каждом из них смогут увидеть себя самого. Самые известные сказки Андерсена – "Свинопас", "Принцесса на горошине", "Огниво", "Стойкий оловянный солдатик" – в интерпретации Кая и Герды сплетутся в причудливую историю и обретут новое звучание. Во многом это произойдет благодаря музыке: произведения Чайковского и Моцарта, Аренского, Грига и Дворжака, сочетаясь с современной электронной музыкой, как по волшебству будут переносить нас из сна в явь, из ночи в день и наоборот. А кто знает, где граница между мечтой и реальностью? Особенно когда ты – ребёнок?

Композитор – Пётр Аполлонов

Режиссёр – Олеся Невмержицкая

Художник – Клёна Родкевич

Хореограф – Евгения Миляева

ММДМ, Камерный зал

Начало в 13 ч.

Стоимость билетов: 200 – 1200



