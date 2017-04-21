Театр "МОДЕРН" планирует обрушить небосвод

Для того, что бы наблюдать звездопад не нужен телескоп

После громкого обсуждения в СМИ нестандартной "голой" фотосессии актерской труппы, театр "МОДЕРН" решил не останавливаться на достигнутом и занять достойное место… на небосклоне. По информации пресс-службы Московского планетария в ночь на 23 апреля все жители столицы смогут увидеть самый крупный весенний звездопад, в ночное время можно будет наблюдать более 15 метеоров в час.

"Ровно за месяц до премьеры спектакля "О дивный новый мир" мы поняли, что вселенная сама идет навстречу, расчищая небесное пространство, и открывает миру новое созвездие "МОДЕРН". Актерская труппа театра полностью готова к тому, что бы стать большими и малыми яркими звездами на небосклоне",– говорит художественный руководитель театра Юрий Грымов.

Для того, что бы наблюдать звездопад не нужен ни телескоп, ни бинокль, достаточно просто поднять глаза к небу.

А для того, что бы посмотреть на звезд премьерной постановки " О дивный новый мир" нужно просто купить билет на сайте театра "МОДЕРН".