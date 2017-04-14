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Танцор Барышников помог людям с ограниченными возможностями

Михаил Барышников. Фото: Russian Media-Agency Graffa
19 апреля в московском ресторане La Prima благотворительный Фонд "Обретая Возможность" проведет аукционный вечер "Искусство ради жизни". Цель организаторов – собрать средства на возобновление строительства жилого корпуса реабилитационного центра "Чайка", помогающего людям с ограниченными возможностями и страдающим ДЦП.
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Главным лотом станут балетные туфли великого артиста Михаила Барышникова с автографом. Гениальный танцовщик, оригинально мыслящий хореограф, непревзойденный интерпретатор танца-модерн, блистательный драматический актер.

Балетки Михаила Барышникова. Фото: Russian Media-Agency Graffa

Он о России не забывает. Поэтому и передал свою личную вещь в благотворительный фонд "Обретая Возможность". В ходе аукциона на продажу также будут выставлены уникальные произведения искусства, творения выдающихся художников современности. 

14 апреля 2017, 15:25
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