Танцор Барышников помог людям с ограниченными возможностями
Главным лотом станут балетные туфли великого артиста Михаила Барышникова с автографом. Гениальный танцовщик, оригинально мыслящий хореограф, непревзойденный интерпретатор танца-модерн, блистательный драматический актер.
Он о России не забывает. Поэтому и передал свою личную вещь в благотворительный фонд "Обретая Возможность". В ходе аукциона на продажу также будут выставлены уникальные произведения искусства, творения выдающихся художников современности.
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