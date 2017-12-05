День рождения Высоцкого отметят в Театре на Таганке
Любовь к творчеству поэта, музыканта, великого артиста и человека поистине всенародна. Театр на Таганке, который в свое время стал культурным и гражданским центром притяжения для целого поколения, с особым трепетом готовит Приношение своему легендарному юбиляру. Театр не только приглашает зрителей на премьеру спектакля "Беги, Алиса, беги", но и предлагает каждому поучаствовать в его создании.
Спектакль по аудиопластинке Владимира Высоцкого "Алиса в стране Чудес" ‒ это путешествие в его музыкальную мастерскую, со сцены вновь зазвучат песни Высоцкого в обработке Ивана Кушнира. С той же серьезностью и вдохновением, с которыми Высоцкий записывал пластинку более 40 лет назад, молодая и невероятно талантливая команда, состоящая из режиссера Максима Диденко, драматурга Валерия Печейкина, художника Марии Трегубовой и лучших артистов Театра на Таганке, готовится воплотить в жизнь смелую и оригинальную идею. Благодаря стартовавшему проекту на российской краудфандинговой платформе Planeta.ru, каждый из Вас получает уникальную возможность войти в нашу творческую команду и вместе вписать новые страницы в историю прославленного Театра.
Вы можете стать почетным гостем специального закрытого показа спектакля "Беги, Алиса, беги", который состоится 25 января 2018 года, в День рождения Владимира Высоцкого на Основной сцене Московского театра на Таганке.
Режиссер Максим Диденко: "Спектакль посвящен вечному желанию людей так или иначе убегать от проблем, убегать от самих себя. Но нет такого места, где ты можешь быть в абсолютной безопасности. Этот бег – прежде всего, экзистенциальный бег к самому себе, поиск себя в абсолютной темноте. Спектакль рассчитан на всех жителей Земли."
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