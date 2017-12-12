ЦДХ подготовил новогодний сюрприз для маленьких посетителей

Приближается пора сказочных новогодних праздников. Для маленьких посетителей Центральный Дом художника подготовил волшебное музыкальное новогоднее представление "Как бабы Яги одиннадцать раз новый год встречали", которое пройдет с 16 декабря по 5 января.



В Новогоднюю ночь у Дедушки Мороза дел невпроворот – шутка ли: ведь территория нашей страны пролегает через одиннадцать часовых поясов – а значит, и Новый Год в России встречают не один, а целых одиннадцать раз.

Деду Морозу предстоит путешествие по всей новогодней России – а чтобы ребята без него не скучали, решил Дедушка Мороз сделать им особенный сюрприз: "Новогодний телемост". В этом сложном деле без помощников не обойтись – а уж помощники у Деда Мороза проверенные: внучка Снегурочка и всем известный художник Дядя Гога. И все бы наверняка получилось, не вмешайся в эту историю сам Кощей Бессмертный.

Чем закончится эта новогодняя история пока остается загадкой.

Где: Центральный Дом художника, Москва, Крымский вал, 10

Стоимость билетов: 1200 – 1800 рублей