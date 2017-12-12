ЦДХ подготовил новогодний сюрприз для маленьких посетителей
В Новогоднюю ночь у Дедушки Мороза дел невпроворот – шутка ли: ведь территория нашей страны пролегает через одиннадцать часовых поясов – а значит, и Новый Год в России встречают не один, а целых одиннадцать раз.
Деду Морозу предстоит путешествие по всей новогодней России – а чтобы ребята без него не скучали, решил Дедушка Мороз сделать им особенный сюрприз: "Новогодний телемост". В этом сложном деле без помощников не обойтись – а уж помощники у Деда Мороза проверенные: внучка Снегурочка и всем известный художник Дядя Гога. И все бы наверняка получилось, не вмешайся в эту историю сам Кощей Бессмертный.
Чем закончится эта новогодняя история пока остается загадкой.
Где: Центральный Дом художника, Москва, Крымский вал, 10
Стоимость билетов: 1200 – 1800 рублей
Дискуссия состоялась па площадке Международного мультимедийного пресс-центра "Россия сегодня"
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