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ЦДХ подготовил новогодний сюрприз для маленьких посетителей

Фото: пресс-служба
Приближается пора сказочных новогодних праздников. Для маленьких посетителей Центральный Дом художника подготовил волшебное музыкальное новогоднее представление "Как бабы Яги одиннадцать раз новый год встречали", которое пройдет с 16 декабря по 5 января.  
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В Новогоднюю ночь у Дедушки Мороза дел невпроворот – шутка ли: ведь территория нашей страны пролегает через одиннадцать часовых поясов – а значит, и Новый Год в России встречают не один, а целых одиннадцать раз.

Деду Морозу предстоит путешествие по всей новогодней России – а чтобы ребята без него не скучали, решил Дедушка Мороз сделать им особенный сюрприз: "Новогодний телемост". В этом сложном деле без помощников не обойтись – а уж помощники у Деда Мороза проверенные: внучка Снегурочка и всем известный художник Дядя Гога. И все бы наверняка получилось, не вмешайся в эту историю сам Кощей Бессмертный.

Чем закончится эта новогодняя история пока остается загадкой.

Где: Центральный Дом художника, Москва, Крымский вал, 10

Стоимость билетов: 1200 – 1800 рублей

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