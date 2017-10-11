В Москве прошла ежегодная Премия и Форум "Лучшее для жизни"
Предварял торжественную церемонию награждения бизнес-форуму, в ходе которого лучшие эксперты и представители профессиональных сообществ обсуждали актуальные проблемы и задачи, возникающие перед специалистами данных областей. Одной из тем было уделено повышенное внимание – инновационные технологии, – благодаря которым можно на начале строительства погрузиться в виртуальную реальность и побывать в итоговом варианте вашего ремонта.
Премия "Лучшее для жизни" была присуждена лучшим разработкам, товарам и услугам, которые упрощают жизнь, создают уютную атмосферу как дома, так и в офисе. Более 30 компаний были признаны лучшими в своей области. Из множества заявок экспертный совет по достоинству оценил компании и проекты, среди которых : Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ, Frybest, Строительная компания "ТеремЪ", Русская Панель Групп, REHAU , "Галс-Девелопмент", "Сити –XXI век", VR Estate, Сеть салонов "Цвет Диванов" , Селена Восток, Бюро Wide Design Group, Архитектурное бюро "Парижские интерьеры", Производственная компания MOON, ВЕБФЕРМА, Дизайн-студия Юлии Лиховой, Творческая мастерская "Хочу мебель", Performance food, E3 Group с проектом "EcoLife".
Ведущим торжественной церемонии награждения лауреатов выступил Андрей Довгопол – "Дачный ответ" на НТВ.
"За 23 года своей истории мебель MOON пришла в сотни тысяч домов, создав комфортное пространство для жизни, отдыха и творчества очень разным людям. Для нас особенно ценно стать лауреатом премии "Лучшее для жизни 2017" – ведь мы ежедневно стремимся к тому, чтобы в домах царили уют, комфорт и создавались счастливые истории вместе с MOON",– отмечает коммерческий директор Евгения Клюшнёва.
Получая Премию в категории "Инновации" в номинации "Умный дом" основатель компании "ЮНИКОМ" Сергей Зиновьев отметил: "Когда получаешь награду, сначала всегда охватывает чувство радости и гордости за свои усилия, за компанию, партнеров. Но при этом, ты должен всегда помнить, что с этого момента появляется еще большая ответственность за дело, за достигнутые результаты. Ты должен понять, что если захотеть – возможно всё, и продолжать двигаться только вперед".
Генеральный Директор Performance food (номинация "Лучший дизайн клиентского офиса") Вячеслав Исаев прокомментировал: "Мы всегда стремимся вперед, поэтому наша главная цель – создать для клиентов максимально удобный сервис и радовать его вкусным здоровым питанием. Наш офис всегда открыт для клиентов, где они смогут абсолютно бесплатно продегустировать питание, пройти личную консультацию диетолога и увидеть процесс производства своими глазами!"
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