"Гарри Поттер и философский камень" покажут в сопровождении оркестра
Выступление пройдет в рамках серии симфонических киноконцертов о Гарри Поттере. Зрители смогут посмотреть фильм в HD-качестве на 12-метровом экране под аккомпанемент незабываемого музыкального сопровождения композитора Джона Уильямса.
В начале 2016 года CineConcerts и Warner Bros. Consumer Products объявили глобальный тур "Гарри Поттер: Серия киноконцертов", в рамках которого трансляции фильмов о Гарри Поттере проходят в сопровождении симфонического оркестра. Киноконцерт станет незабываемым событием для всех поклонников волшебного мира Дж. К. Роулинг. Сотни выступлений пройдут более чем в 35 странах, в том числе и в 2018 году.
"Сага о Гарри Поттере – это уникальный культурный феномен, который продолжает приносить радость миллионам поклонников во всем мире," – говорит Джастин Фрир, президент CineConcerts, а также дирижер и продюсер серии симфонических кинопоказов фильмов о Гарри Поттере. "У вас впервые появится возможность посмотреть полюбившийся фильм на большом экране под живую музыку в исполнении симфонического оркестра. Это будет яркое событие, которое навсегда останется в вашей памяти".
"Гарри Поттер вызывает восторг во всем мире. Мы надеемся, что кинопоказ под живую музыку позволит зрителям с удовольствием вернуться в эту волшебную вселенную, к ее замечательным героям и их приключениям", – добавляет Брейди Бобьен, один из основателей CineConcerts и продюсер симфонических кинопоказов.
CineConcerts является одним из ведущих продюсеров концертов с ярким визуальным сопровождением. Компания основана продюсером и дирижером Джастином Фриром и продюсером и писателем Брейди Бобьеном. Мероприятия, организованные CineConcerts, посетили миллионы человек по всему миру. На счету компании симфонические кинопоказы таких фильмов как "Гладиатор", "Крёстный отец", "Эта замечательная жизнь" и "Завтрак у Тиффани", а также шоу "DreamWorks Animation In Concert" и "Star Trek: The Ultimate Voyage 50th Anniversary Concert Tour".
Джастин Фрир является одним из самых востребованных дирижеров симфонических оркестров, исполняющих музыку к фильмам на кинопоказах. Он работал с ведущими оркестрами мира, в том числе Чикагским симфоническим оркестром, Лондонским филармоническим оркестром, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Филадельфийским оркестром, Филармонией, Симфоническим оркестром Сан-Франциско и Сиднейским симфоническим оркестром.
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