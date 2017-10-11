Парад ударных инструментов украсят звезды мировой величины
Второй этап, в который включены конкурсные прослушивания в шести номинациях, считается самым эпатажным и популярным. Этнические ансамбли ударных инструментов, ударная установка, мультиперкуссия и литавры, новые молодежные направления в искусстве игры на маримбе и вибрафоне делает Фестиваль одним из ярких и зрелищных.
В осеннем этапе принимают участие более 500 талантливых конкурсантов в возрасте от 9 до 28 лет из российских регионов (Москва, Калининград, Красноярск, Саратов, Новосибирск, Владимир, Ярославль и др.) и зарубежных стран, среди них: Словакия, Сербия, Франция, Германия, Великобритания, Франция, Белоруссия, Украина, Казахстан, Узбекистан, Уругвай, Аргентина, Куба, США и Южная Корея.
Мастер-классы для гостей и участников фестиваля готовят звездные музыканты. Среди них – Эдди Трауэр (Eddy Thrower) – барабанщик популярной британской рок-группы Lower Than Atlantis. Эдди также работает с Linkin Park.
Парад ударных инструментов с мастер-классом посетит и один из самых одаренных барабанщиков Европы, француз – Демиан Шмитт (Damien Schmitt).
Дэмиан Шмитт – эндорсер Meinl и Mapex, личность во всех смыслах неординарная и даже экстравагантная. Он сотрудничает с выдающимися музыкантами: Янником Ноа (Yannick Noah), Адриеном Ферро (Hadrien Feraud), Аленом Кароном (Alain Caron) и великим Жаном-Люком Понти (Jean-Luc Ponty).
Еще одним звездным гостем фестиваля станет Небойша Живкович – сербский композитор и перкуссионист. Заведующий кафедрой ударных инструментов в университете Нови-Сада, он является главным мировым флагманом в исполнительском искусстве на ударных инструментах. Его произведения являются обязательным репертуаром для российских студентов, и входят в список обязательных пьес на международных конкурсах. Живкович – официальный артист "Yamaha".
Все участники конкурса и зрители смогут бесплатно посетить любой мастер-класс, а победителей конкурса в каждой номинации ждут ценные призы от ведущих мировых музыкальных компаний.
Конкурсные выступления и мастер-классы пройдут на базе одной из лучших детских школ искусств в России – ДШИ г. Видное в 20 минутах от метро Домодедово.
Мастер-классы проходят ежедневно в 19.00. Подробная программа мероприятий – на сайте Фестиваля. Вход свободный.
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