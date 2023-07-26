Андрей Воробьев объявил о запуске конкурсов по мерам поддержки для социальных и молодых предпринимателей Подмосковья

Причина госпитализации Стаса Пьехи Тесты Скандал Славы и пластического хирурга Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом Писательница Шилова спряталась от цивилизации после болезниПисательница Шилова спряталась от цивилизации после болезни

Лента новостей

Среда 26 июля

00:23Чем опасно растительное молоко: отвечает диетолог 23:55Невролог посоветовала бороться с фобиями у психолога 23:48Самокатчик сбил ребенка в центре Москвы 23:37Доктор Мясников: Оливковое масло предотвращает деменцию 23:30Метеоролог призвала людей спасаться от дождя под зонтом и дождевиком 22:49Суд признал Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах 22:24Умерла ирландская певица О’Коннор 21:09Адвокат Добровинский прокомментировал обвинения певицы Славы в адрес пластического хирурга 19:09"Падали две звезды": Пугачева наказала Вайкуле 19:00Умер автор песен Гурченко и Леонтьева 18:20За что SHAMAN снискал благодарность композитора Фадеева 16:20Секрет успеха фильма "Барби" раскрыл кинокритик 12:11Выходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания 11:37Лолита высказала свое отношение к старости: Какое счастье, что жив 11:00В Краснодарском крае загорелся склад винзавода 09:58В Приморье четыре ребенка отравились горючими жидкостями 08:20Профессор РАН рассказал о производстве маргарина и пальмового масла 08:19"До февраля": русский триллер о неуловимом маньяке 06:23Диетолог рассказала, о каких проблемах в организме говорят бессонница и сухость кожи 04:19Narnia: на Патриарших разыграли паназиатскую партию 02:26Белого медведя засняли на видео в Ямальском районе 00:08Почему нельзя расчесывать комариные укусы – отвечает дерматолог 23:20Диетолог: потемневшие яблоки не опасны для здоровья 22:45Стоматолог рассказала о лучшем моменте для удаления зуба мудрости 22:30Психолог рассказала о способах пережить стресс 22:17Умер режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаил Мамедов 22:00Диетолог назвал чернику идеальной для рациона ягодой 21:16Исследование: клубника способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний 20:20Маркетолог оценил пиар-стратегию Волочковой: В какой-то момент он достигнет пика 19:20Вайкуле вляпалась в скандал из-за Пугачевой 18:20Дочь рассказала о здоровье угодившей в больницу Федосеевой-Шукшиной 16:40Певица Юта поделилась секретом успеха: Пожелай и отпусти 14:5910 полезных привычек: эксперт рассказал, как ухаживать за ногами 14:17Актер Константин Крюков рассказал, на чем любит передвигаться по Москве 12:43"У него был спазм": Илона Броневицкая раскрыла причину госпитализации Стаса Пьехи 12:35Куда сходить в Москве: афиша с 26 июля по 3 августа 10:19Певица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь 09:51Во Владивостоке 25 тысяч человек остались без света из-за яхты 09:39В Нижнекамске в жилом доме взорвался газ 08:00Врач: арбузная диета может привести к дефициту калия и кальция 06:36Киркоров, Пугачева, Собчак: почему звезды выбирают загородную жизнь 04:25В Кемеровской области медвежонок вышел к людям из леса (видео) 02:20Второй тайм: театр Градского подал в суд на его наследников 00:34"Можно назвать началом конца": в браке Екатерины Шпицы увидели проблемы 21:11Когда нейросети смогут мыслить по-человечески? Отвечает программист 20:03Не играет роли количество песен: Лолита назвала критерии успешного выступления 19:20Врач обвинил Эмбер Херд в госпитализации Джонни Деппа 19:00Умер заслуженный врач России Сергей Швед 17:20Аниту Цой выдали замуж против ее воли: Будешь плакать на моей могиле 16:00Группа CHAYKA прогремела на экофестивале "АртЛуга": фото и видео
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Андрей Воробьев объявил о запуске конкурсов по мерам поддержки для социальных и молодых предпринимателей Подмосковья

Андрей Воробьев объявил о запуске конкурсов по мерам поддержки для социальных и молодых предпринимателей Подмосковья
79

Конкурсы стартуют с 1 августа и предоставляют возможность получить субсидии до 85% затрат на сумму до 2 млн рублей для социальных предпринимателей, а также до 3 млн рублей для субъектов МСП, связанных с детскими центрами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на гранты, покрывающие до 75% затрат или субсидию до 500 тысяч рублей для социального бизнеса и предпринимателей в возрасте до 25 лет, добавили в пресс-службе.

«Наша ключевая задача – быть внимательными и чуткими, сопровождать и поддерживать проекты. Уже 1 августа в Подмосковье стартует конкурс на получение субсидий для социальных предпринимателей. Это позволит компенсировать бизнесу часть затрат по аренде, коммунальным платежам. Также у нас есть грантовая поддержка для социальных и молодых предпринимателей – это средства на развитие бизнеса. Конкурс продлится до 31 августа, и мы ждём заявки ото всех, кто реализует себя в этом важном направлении», – прокомментировал губернатор Московской области.

Заявки на поддержку можно подать через Инвестиционный портал Подмосковья до 31 августа.

Приоритет будут иметь заявки от предпринимателей с опытом до 1 года и из отдаленных районов Московской области.

Московская область считается лидером по числу социальных предпринимателей в России. В текущем году такой статус уже присвоен 940 компаниям. В сравнении с прошлым годом число социальных предпринимателей в регионе увеличилось на 17,5%.

26 июля 2023, 23:46
Фото: Сергей Хакимов

Андрей Воробьев обсудил с молодыми активистами проекты по развитию Подмосковья

Андрей Воробьев обсудил с молодыми активистами проекты по развитию Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с представителями молодежных организаций в Люберцах. Во встрече поучаствовали волонтеры, директора ресурсных и социально-культурных центров, студенческие отряды и движения, молодые депутаты, а также представители муниципальных администраций.В ходе разговора обсуждались проекты и инициативы, а также актуальные вопросы, волнующие молодое поколение. Воробьев выразил признание и благодарность молодым активистам за их увлеченность и вклад в общественную жизнь региона. "В Московской области более 2 миллионов молодых людей, и мы должны с ними разговаривать на одном языке.

В подмосковном Домодедове после благоустройства открыли парк "Взлет"

В подмосковном Домодедове после благоустройства открыли парк "Взлет"
После работ по благоустройству состоялось торжественное открытие парка "Взлет" в подмосковном Домодедове. Парк представляет современную и просторную зону отдыха, созданную с учетом интересов всех возрастных групп, и включает пляж, дорожки для прогулок, спортивную зону и детские площадки. В рамках проекта также обновили территорию спортклуба «Авиатор» – тут созданы дополнительные площадки для занятий спортом, говорится в сообщении пресс-службы Министерства благоустройства Московской области.

В Балашихе прошел первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Московской области

В Балашихе прошел первый региональный форум Комитета семей воинов Отечества Московской области
Участие в форуме приняли руководители штабов КСВО из всех городских округов Подмосковья. На мероприятии обсуждались вопросы текущей работы организации, меры поддержки военнослужащих и их семей, а также представлены успешные практики, реализованные в муниципалитетах. Организацию форума поддержало министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что формирование регионального отделения КСВО в Подмосковье является важной задачей, которая направлена на объединение усилий всех сторон, помогающих военнослужащим и их семьям.

Команда "Патриоты Подмосковья" впервые заняла призовое место на Всероссийской военно-спортивной игре "Победа"

Команда "Патриоты Подмосковья" впервые заняла призовое место на Всероссийской военно-спортивной игре "Победа"
В рамках торжественной церемонии, прошедшей в КВЦ "Патриот", были награждены победители и призеры общекомандного зачета Всероссийской военно-спортивной игры "Победа". Финальный этап соревнований собрал около тысячи молодых спортсменов из различных регионов России. За честь "Патриотов Подмосковья" выступали 10 юношей и девушек. Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, приветствуя участников от лица губернатора Воробьева, выразила радость, что Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» проходила на родной земле в Подмосковье.

Андрей Воробьев: в декабре в Можайске откроется новое здание спортшколы по дзюдо и самбо

Андрей Воробьев: в декабре в Можайске откроется новое здание спортшколы по дзюдо и самбо
В декабре в Можайске откроется новое здание спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской Андрей Воробьёв проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и пообщался со спортсменами, которые с нетерпением ждут его открытия. Работы на объекте проводятся в рамках областной государственной программы.области. Андрей Воробьёв проверил ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса и пообщался со спортсменами, которые с нетерпением ждут его открытия.

Выбор читателей

25/07ВтрВайкуле вляпалась в скандал из-за Пугачевой 25/07Втр"Можно назвать началом конца": в браке Екатерины Шпицы увидели проблемы 25/07ВтрПевица Слава готова подать в суд на пластического хирурга за испорченную грудь 25/07ВтрВторой тайм: театр Градского подал в суд на его наследников 25/07Втр"У него был спазм": Илона Броневицкая раскрыла причину госпитализации Стаса Пьехи 26/07СрдВыходка малолетнего сына довела Подольскую до потери сознания