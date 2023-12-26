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Вторник 26 декабря

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В Башкирии по инициативе БСК откроют образовательную площадку нового формата

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Будущее начинается сегодня: Площадку образовательной среды нового формата откроют в Башкирии.

Центр компетенций будущего объединит под своей крышей музеи, интерактивную зону, кинотеатр и классы “виртуальной реальности”. Идея принадлежит компании “Росхим” и входящей в ее структуру “Башкирской содовой компании”, а министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России помогает в его реализации.

Центр расположится на производственной площадке Башкирской содовой компании-крупнейшего химического комплекса Башкирии. Обучение на площадке будет масштабно опираться на дополненную и виртуальную реальность.

Это позволит студентам подробно изучить строение и механику работы промышленных агрегатов, а также нюансы строительных профессий в удобной среде. А затем отработать здесь же практические навыки в классах ремонта оборудования, металлообработки и метеорологического оборудования.

Популяризация рабочих профессий и обучение в интерактивной и увлекательной среде – вот основная идея проекта.

26 декабря 2023, 09:58

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