Два жителя Екатеринбурга устроили драку в магазине из-за одежды

В Екатеринбурге мужчины устроили драку на кассе магазина. Это произошло в торговом центре "Мега". Покупатели не смогли поделить одежду, передает РИА ФАН.
Один из потерпевших попал в больницу со сломанным носом. Другие детали инцидента выясняются.
В Екатеринбурге мужчины устроили драку на кассе магазина. Это произошло в торговом центре "Мега". Покупатели не смогли поделить одежду, передает РИА ФАН.
Один из потерпевших попал в больницу со сломанным носом. Другие детали инцидента выясняются.
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