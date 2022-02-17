В Нижнекамске мужчины жестоко избили соседей: Разодранная губа, гематомы и заплывшие глаза

Инцидент произошел в одном из многоэтажных домов города. В Сеть попало видео с камер видеонаблюдения. По кадрам видно, как двое мужчин избивают оппонентов практически до потери сознания.
Как рассказала пострадавшая в беседе с телеканалом "360", у нее телесные повреждения. Врачам пришлось зашивать ей голову. "Восемь сантиметров у меня там рана на голове", – заявила женщина по имени Ксения. Ее сожитель от госпитализации отказался, однако пострадал не меньше. "У него губа вся разорвана, сзади гематома, глаза все заплыли", – поделилась пострадавшая.
Ксения рассказала, нападавшие – соседи сверху. Раньше с ними конфликтов не возникало.