В Ростове на рынке произошла стрельба

В Ростове-на-Дону произошел инцидент. На одном из местных рынков раздались звуки выстрелов.
Причиной случившегося, по данным "Царьграда", является конфликт между торговцами. В происходящее пришлось вмешаться охране, а также сотрудникам Росгвардии. По факту инцидента организована проверка.
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