В Подмосковье женщина обманом лишила пенсионерку крупной суммы

86-летняя жительница подмосковного города Ступино пострадала от действий мошенницы. Уточняется, что пенсионерку обманула женщина, которая попала в ее квартиру, представившись работницей социальных служб.
Преступница увидела, что у россиянки хранится почти полмиллиона рублей наличными, после чего похитила денежные средства. По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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