Путин пообещал Белгородской области помощь в решении водной проблемы

Президент напомнил, что Белгородская область относится к территориям с малым количеством водных ресурсов. "Над этим, так же как и над другими вопросами, которые вы поставили, обязательно вместе поработаем", – обратился глава государства к врио губернатора.
Гладков доложил Путину, что региону тяжело справиться с проблемой своими силами. Вопросы воды и канализации он назвал болезненными и нуждающимися в инфраструктурных решениях.
В ходе встречи глава государства дал положительную оценку работе врио губернатора. Президент отметил хорошие показатели развития Белгородской области.
По словам Путина, Гладков "достаточно быстро вошел в курс дела". Врио губернатора президент назвал опытным человеком.
Глава государства отметил, что Белгородская область по многим показателям всегда была впереди других субъектов Федерации. "В целом все основные показатели у вас в позитивной зоне: начиная с валового регионального продукта и кончая достаточно низкой по сравнению со всеми другими регионами безработицей", – перечислил президент.
Но есть и проблемы, указал глава государства. Среди них он отметил уровень доходов граждан, сокращение населения региона.
Путин назначил Гладкова врио главы Белгородской области в ноябре 2020 года. Прошлый губернатор Евгений Савченко сложил полномочия досрочно.
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