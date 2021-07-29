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Регионы
Путин пообещал Белгородской области помощь в решении водной проблемы

Путин пообещал Белгородской области помощь в решении водной проблемы

Федеральные власти помогут Белгородской области решить вопрос нехватки питьевой воды. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с временно исполняющим обязанности главы региона Вячеславом Гладковым.
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Президент напомнил, что Белгородская область относится к территориям с малым количеством водных ресурсов. "Над этим, так же как и над другими вопросами, которые вы поставили, обязательно вместе поработаем", – обратился глава государства к врио губернатора.

Гладков доложил Путину, что региону тяжело справиться с проблемой своими силами. Вопросы воды и канализации он назвал болезненными и нуждающимися в инфраструктурных решениях.

В ходе встречи глава государства дал положительную оценку работе врио губернатора. Президент отметил хорошие показатели развития Белгородской области.

По словам Путина, Гладков "достаточно быстро вошел в курс дела". Врио губернатора президент назвал опытным человеком.

Глава государства отметил, что Белгородская область по многим показателям всегда была впереди других субъектов Федерации. "В целом все основные показатели у вас в позитивной зоне: начиная с валового регионального продукта и кончая достаточно низкой по сравнению со всеми другими регионами безработицей", – перечислил президент.

Но есть и проблемы, указал глава государства. Среди них он отметил уровень доходов граждан, сокращение населения региона.

Путин назначил Гладкова врио главы Белгородской области в ноябре 2020 года. Прошлый губернатор Евгений Савченко сложил полномочия досрочно.

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Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2021, 17:24 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник

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