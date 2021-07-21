Пять человек отравились газом в Ингушетии

В Республике Ингушетия случилось ЧП в административном центре. В Магасе семья отравилась угарным газом.
Как сообщает RT, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Погибших в результате инцидента нет.
В Республике Ингушетия случилось ЧП в административном центре. В Магасе семья отравилась угарным газом.
Как сообщает RT, пострадали пять человек, в том числе двое детей. Погибших в результате инцидента нет.
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