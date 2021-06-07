В Волгограде переходившую дорогу женщину сбил подросток на электросамокате

Произошел очередной инцидент, связанный с эксплуатацией электросамокатов. Стало известно, что из-за любителя прокатиться с ветерком пострадала женщина.
По данным RT, управлявший самокатом подросток совершил наезд на гражданку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.
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