В Нижнем Тагиле у матери похитили трехлетнюю дочь

В Нижнем Тагиле судебные приставы организовали поиски трехлетней девочки, похищенной из собственной квартиры. Главным подозреваемым выступает ее родной отец. Мужчина в разводе с матерью девочки.
Суд постановил, что ребенок должен проживать вместе с матерью. На этом фоне отец проник в дом бывшей жены и насильно выкрал ребенка, передает РИА ФАН. Теперь его разыскивают.
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