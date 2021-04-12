В Казани балконная рама рухнула на припаркованную машину

В столице Казани автовладельцу был нанесен существенный ущерб. По информации прессы, на припаркованную машину гражданина упала балконная рама.
Уточняется, что транспортное средство получило серьезные повреждения. В результате случившегося никто не пострадал, сообщает телеканал "360".
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