В Башкирии на ребенка упал кусок фасада

Серьезный инцидент, связанный с безопасностью детей, произошел в Башкирии. Сообщается, что в Белорецке на ребенка упал отколовшийся кусок фасада.
К счастью, мальчик оперативно среагировал и отпрыгнул в сторону. Из-за этого удар пришелся по ноге и не нанес существенного урона, сообщает телеканал "360".
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