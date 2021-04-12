Во Владикавказе неизвестный захватил магазин и угрожал взорвать бомбу

Во Владикавказе произошла громкая история. По информации, которая просочилась в телеграм-каналы, неизвестный захватил местный магазин.
Также стало известно, что злоумышленник угрожал взорвать бомбу. На данный момент преступник задержан правоохранителями. Отмечается, что в сумке подозреваемого был лишь муляж взрывчатки.
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