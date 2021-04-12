В Подмосковье мужчина устроил на свадьбе стрельбу из машины

В подмосковном Одинцове произошел инцидент, данные о котором просочились в пруссу. По информации журналистов, мужчина устроил стрельбу из автомобиля во время свадьбы.
О случившемся в правоохранительные органы заявил местный житель, сообщает телеканал "360". По вышеизложенным фактам организована проверка.
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