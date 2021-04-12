В Щелкове проводят проверку по факту смерти грудного ребенка

В подмосковном Щелкове при невыясненных обстоятельствах скончался грудной ребенок. Известно, что гражданка оставила сына с отцом и ушла в магазин.
Вернувшись, женщина обнаружила, что ребенок мертв. По факту случившегося организована проверка, сообщает Москва 24.
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