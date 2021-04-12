В Петербурге на пожаре погиб спасатель

Днем 12 апреля в здании фабрики "Невской мануфактуры" на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге произошел пожар. Массивный столб дыма виднеется из многих точек города. Стало известно о том, что при тушении пламени погиб пожарный. Борьба с огнем продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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