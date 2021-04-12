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В центре Екатеринбурга нашли труп

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На скамейке возле одного из домов на улице 8 Марта в центре Екатеринбурга прохожие натолкнулись на труп мужчины, передает URA.Ru. На место прибыли экстренные службы. При наружном осмотре тела признаков насильственной смерти специалисты не нашли. Будет проводиться экспертиза, которой предстоит выяснить точную причину смерти мужчины.

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Автор: 12 апреля 2021, 12:25 Источник: URA.Ru ✓ Надежный источник

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