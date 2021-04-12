В Одинцово спасатели залезли к пенсионерке в окно

В экстренные службы обратился внук живущей в деревне Сетунь Малая в Одинцовском районе Московской области пенсионерки, передает сайт "Подмосковье сегодня". Он рассказал, что женщина упала и не может подняться. При этом ни сам он, ни кто либо другой из родственников ей помочь не может, поскольку ни у кого нет ключей от дома.
Сотрудники МЧС приняли решение попасть в дом через окно, для его им пришлось срезать металлическую решетку. Попав внутрь они увидели обездвиженную и дезориентированную пожилую женщину. На скорой помощи ее доставили в больницу.
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