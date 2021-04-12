Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Скандал Долиной с блогершей Карнавал Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Песков рассказал о гастрономических предпочтениях Путина
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
партнеры
Понедельник
12 апреля
Лента новостей
12:03
В Подмосковье врачи не смогли спасти надышавшегося газом подростка
11:55
На Карибских островах проснулся спавший 40 лет вулкан
11:43
Под Москвой нашли снаряд времен Войны
11:39
"Ого!": разоблаченный персонаж шоу "Маска" вызвал оторопь
11:37
"Кто же он": Дайнеко заинтриговала публику новым романом
11:31
Рыбака унесло на льдине под Кемеровом
11:21
В США вспыхнули беспорядки после очередного убийства при задержании
11:11
Опубликовано уникальное поздравление Гагарина
11:04
В России за сутки коронавирус выявили у 8,3 тысячи человек
10:56
В Иране рассказали о причастности Израиля к атаке на ядерный объект
10:52
Налоговую систему в России назвали несправедливой: Выигрывают только богатые
10:48
Ходит под себя и ничего не помнит: сын сообщил о тяжелых мутациях в организме 73-летнего Алибасова
10:45
В лесу под Петербургом нашли труп без рук
10:42
"Я с ней в полном кайфе": вскрылась связь вдовы Панина с любовницей
10:41
"Отпускаю и забываю": молодая жена Диброва заговорила о кризисе в отношениях
10:30
На ТЭЦ в Барнауле обрушилась труба
09:51
Спасшего девушку из рабства россиянина хотят посадить в тюрьму
09:49
"Могу пропить в день 30 тысяч": расточительная Слава рассказала о главных затратах
09:44
Умирающий принц Филипп попросил Чарльза о помощи
09:30
Облитая помоями после встречи с Долиной блогерша нашла защиту
09:25
Массовые аресты и расстрелы: старый заводской цех открыл свои страшные тайны
09:20
В Костромской области без вести пропал игумен
09:20
"Прожила жизнь в разврате": россияне в шоке после вопроса о насилии Галкина над Пугачевой
09:14
В Петербурге спасли детеныша балтийской нерпы
08:51
"Ушла с ощущением, что у меня все хорошо": смерть сокрушила влюбившегося в молодую Кая Метова
08:41
Офицер НАТО высказался о захвате Украиной Крыма
08:32
"Глаза светятся": всплыло фото Корчевникова с новорожденным ребенком на руках
06:52
Мутной историей с наследством Лядовой заинтересовались следователи
04:39
"Суды только начинаются": Королева объявила войну любовницам Тарзана
02:44
Собирались в ресторан: смерть известного режиссера больно ударила по Пересильд
00:34
Успенская спустила на прихоть 39 миллионов
23:59
"Старая, рыхлая, дряблая": Бузова показала фигуру без фотошопа
22:29
"18 килограммов провисающей кожи": потерявшего центнер веса Фадеева уличили в обмане
20:14
"Молитесь и днем, и ночью": тяжелобольную экс-жену Аршавина из больницы отправили в церковь
18:06
"Не нужны ни сцена, ни зрители": Вскрылись причины наплевательского отношения Пугачевой к народу
17:50
Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
17:46
"Волонтеры Победы" провели интерактивное мероприятие "Космос рядом"
17:44
Мониторинговая группа оперативно отработала кризисные ситуации на муниципальных выборах в Пермском крае
17:01
Лукашенко в этом году не позволит себе действовать смело в отношении России – политолог Шрайбман
15:30
Лукашенко пригрозил Польше усилением конфронтации: Белоруссия даст за это по морде
14:13
Сенсационные кадры: Порошина впервые показала пятого ребенка
13:53
"Еще одна Волочкова!": оголившую интимные части тела Барановскую закидали камнями
13:43
"Любил сильнейшим образом": звезда сериала "Звоните ДиКаприо!" сообщила о большом горе
13:00
Отказывается съезжать с квартиры: родственники пытаются выкурить потерпевшую фиаско вдову Марьянова
12:58
Власова пришла в шок от выходки Цымбалюк-Романовской: Никак не остановится
12:11
Получившая неутешительный диагноз Макеева собралась делать ЭКО с многодетным возлюбленным
12:07
Эксперт Молохов об обещании Эрдогана помочь вернуть Крым Зеленскому: С таким союзником и врагов не надо
11:33
Завязавшая с выпивкой звезда сериала "Друзья" показала кадр со съемок спецвыпуска шоу
11:30
Проходка тоннелей между станциями метро "Улица Новаторов" и "Коммунарка" близка к завершению
10:57
"Земля будет пухом": Россияне оплакивают внезапную кончину Верника
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Назло дуракам": новатора Богомолова заплевали за окровавленный тампон
Экономист Романчук о ситуации в Белоруссии: Из-за режима люди бегут десятками тысяч
"Привыкаем к идиотизму": Ургант поглумился над тяжелобольным Губиным
"Ужас!": фото молодящейся Пугачевой без ретуши и фильтров шокировало народ
Власова пришла в шок от выходки Цымбалюк-Романовской: Никак не остановится
"Не нужны ни сцена, ни зрители": Вскрылись причины наплевательского отношения Пугачевой к народу
Регионы

В Подмосковье врачи не смогли спасти надышавшегося газом подростка

прочитано 82 раза

Двое подростков в подмосковных Бронницах сидели у гаражей и вдыхали газ из баллонов для заправки зажигалок, передает сайт "Подмосковье сегодня". Оба практически одновременно лишились сознания. Когда же один из них очнулся, то увидел, что его товарищ не подает признаков жизни. Мальчик попытался привести друга в чувство сам, а затем, потерпев в этом неудачу, вызвал медиков. Врачам оставалось лишь констатировать смерть несовершеннолетнего. Теперь по факту произошедшего проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 12 апреля 2021, 12:03 Источник: сайт "Подмосковье сегодня" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Ушла с ощущением, что у меня все хорошо": смерть сокрушила влюбившегося в молодую Кая Метова

Большое горе в семье
Шоу-бизнес

"Земля будет пухом": Россияне оплакивают внезапную кончину Верника

Артист оставил след в истории
Шоу-бизнес

"Отпускаю и забываю": молодая жена Диброва заговорила о кризисе в отношениях

Супруг воспитывает ее
Шоу-бизнес

"Я с ней в полном кайфе": вскрылась связь вдовы Панина с любовницей

Появились шокирующие новости о вдове актера

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+