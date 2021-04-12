Рыбака унесло на льдине под Кемеровом

В окрестностях деревни Смирновка в Кемеровской области рыбак вышел на льдину и та, отколовшись, понесла его по течению. Мужчину несло в сторону деревни Береговая, передает сайт VSE42.RU. Об этом он и сообщил в экстренные службы, дозвонившись туда по телефону. На подмогу ему вышли спасатели на лодке. Рыбака сняли с льдины, он не пострадал.
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